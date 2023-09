Trump qualifie l’interdiction de l’avortement de DeSantis de « terrible erreur », suscitant la colère de certains républicains clés

Donald Trump fait face à une nouvelle réaction de la part des militants anti-avortement pour avoir refusé de s’engager dans des restrictions nationales sur l’avortement et pour avoir qualifié de « terrible erreur » la signature par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, d’une interdiction de six semaines de la procédure.

S’exprimant dimanche dans l’émission « Meet the Press » de NBC, Trump a refusé à plusieurs reprises de dire s’il soutiendrait une interdiction fédérale de l’avortement. Il a déclaré qu’il pourrait « vivre avec » que la procédure soit interdite par des États individuels ou à l’échelle nationale par une action fédérale, bien qu’il ait déclaré « d’un point de vue juridique, je pense qu’il est probablement préférable » qu’elle soit gérée au niveau de l’État.

Concernant le projet de loi signé par DeSantis, qui interdit l’avortement avant que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes, Trump a déclaré : « Je pense que ce qu’il a fait est une chose terrible et une terrible erreur. »

Jusqu’à présent, l’ancien président a dominé la campagne pour 2024, tout en rejetant parfois les groupes anti-avortement qui ont traditionnellement une énorme influence dans les primaires républicaines. Mais l’attaque directe de Trump contre DeSantis, qu’il a longtemps traité comme son principal rival, pourrait donner un nouveau souffle au gouverneur de Floride alors qu’il tente de reprendre de l’élan dans sa campagne et de consolider sa deuxième place.

Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le porte-parole de la campagne DeSantis, Bryan Griffin, a écrit à propos de Trump : « Si vous voulez apaiser les démocrates, voici votre homme. Si vous voulez vaincre les démocrates en 2024, (DeSantis) est le seul choix.»

Un autre porte-parole de la campagne, Andrew Romeo, a distribué aux journalistes une liste de groupes conservateurs critiquant Trump et l’accusant de faire des compromis à plusieurs reprises avec les démocrates.

« Les républicains de tout le pays savent que Ron DeSantis ne reculera jamais », a déclaré Romeo.

La plus grande organisation anti-avortement du pays, qui soutient une interdiction nationale des avortements à 15 semaines de grossesse, a rapidement publié une déclaration affirmant que toute mesure moins restrictive « n’a aucun sens ».

« Nous sommes à un moment où nous avons besoin d’un défenseur des droits de la personne, quelqu’un qui se consacre à sauver la vie des enfants et à servir les mères dans le besoin. Chaque candidat doit être clair sur la manière dont il compte y parvenir », a déclaré Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B. Anthony Pro-Life America.

La décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade a laissé aux États le soin de décider si et comment restreindre l’avortement, créant ainsi un patchwork de lois à travers le pays, la plupart des États dirigés par les Républicains imposant de nouvelles restrictions et les États dirigés par les Démocrates adoptant des protections. Vingt-cinq millions de femmes en âge de procréer vivent désormais dans des États où l’avortement est plus difficile à obtenir qu’avant cette décision.

Trump a abordé l’avortement d’un point de vue politique, affirmant que la décision de la Cour suprême donnait aux conservateurs la possibilité de négocier de nouvelles restrictions. Il a fait valoir que la pression des Républicains en faveur de restrictions sur l’avortement avait nui au Parti Républicain lors des élections de mi-mandat de 2022 et que les candidats du Parti Républicain devaient mieux expliquer le problème.

L’interdiction de l’avortement à six semaines de grossesse, comme l’a adopté la Floride plus tôt cette année, est impopulaire auprès du public américain, selon un centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC mené en juin. Le sondage a révélé que 73 % de tous les adultes américains pensent que l’avortement devrait être autorisé jusqu’à six semaines de grossesse, période à laquelle l’activité cardiaque du fœtus peut être détectée et avant que les femmes ne sachent souvent qu’elles sont enceintes. Environ la moitié des Américains estiment que les avortements devraient être autorisés jusqu’à 15 semaines.

Dans ce sondage, 56 % des républicains ont déclaré que l’avortement devrait être autorisé dans leur État jusqu’à 6 semaines et 29 % étaient favorables à ce que la procédure soit légale jusqu’à 15 semaines.

Mais dans le premier caucus républicain de l’Iowa, les évangéliques et autres conservateurs sociaux qui s’opposent fermement à l’avortement constituent la majorité de ceux qui participent et décident du vainqueur. Le gouverneur républicain Kim Reynolds a signé cet été une interdiction de l’avortement similaire à celle de la Floride. Reynolds n’a soutenu aucun candidat.

Trump s’est qualifié de « président le plus pro-vie de l’histoire américaine » et a noté que trois de ses choix à la Cour suprême faisaient partie de la majorité conservatrice qui a renversé Roe.

Il a jusqu’à présent refusé de se rallier à certains de ses rivaux, notamment son ancien vice-président, Mike Pence, qui milite en faveur d’interdictions nationales qui entreraient en vigueur relativement tôt dans la grossesse.

Les entretiens avec des électeurs et des militants républicains au cours des derniers mois suggèrent une division entre les personnes satisfaites du bilan de Trump pendant son mandat et d’autres qui souhaitent que Trump approuve une interdiction nationale de l’avortement.

Certains républicains de certains États clés, y compris ceux qui soutiennent ses rivaux, ont exprimé leur mécontentement après l’entretien.

Parmi eux se trouvait le représentant de l’État de Caroline du Sud, John McCravy, qui a parrainé la mesure restrictive la plus récente en matière d’avortement, qui interdit la pratique dans son État après environ six semaines de grossesse. La Caroline du Sud sera parmi les premiers États à choisir un candidat. McCravy s’est décrit dans une interview comme « certainement déçu ».

« Cela semblait complètement en décalage avec son ferme soutien à la vie lorsqu’il était président », a-t-il déclaré.

McCravy a soutenu le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott lors de la primaire présidentielle du GOP de 2024, mais a déclaré à AP la semaine dernière : « Trump serait probablement juste derrière, compte tenu de ses nominations à la Cour suprême et de sa participation au rassemblement de la Marche pour la vie à Washington.

Kristen Waggoner, PDG de l’organisation juridique conservatrice Alliance Defending Freedom, a également contesté cette décision.

« Les lois protégeant les enfants à naître ne sont pas une « terrible erreur ». Ils sont la marque d’une société juste et morale », a-t-elle écrit sur X. « Les gouverneurs qui protègent la vie doivent être applaudis et non attaqués. »

Burnett a rapporté de Chicago. Les rédacteurs d’Associated Press Jonathan J. Cooper à Phoenix, Meg Kinnard à Columbia, en Caroline du Sud, et Michelle L. Price à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Sara Burnett, Associated Press