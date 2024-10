Trump qualifie les États-Unis de « poubelle » dans sa diatribe contre l’immigration en Arizona

Donald Trump, en campagne jeudi dans l’État frontalier de l’Arizona, a qualifié le pays de « poubelle » en raison des politiques d’immigration de l’administration Biden.

« Nous sommes comme une poubelle, vous savez, c’est la première fois que je dis cela », a déclaré Trump à Tempe, en Arizona, siège de l’Université d’État de l’Arizona. « Et chaque fois que je parle de ce qu’ils ont fait à notre pays, je me mets en colère. C’est la première fois que je dis poubelle, mais vous savez quoi, c’est une description très précise.

Les candidats et leurs substituts pour les deux campagnes présidentielles sillonnent des Etats charnières comme l’Arizona au cours des deux dernières semaines avant le jour du scrutin. Le candidat républicain à la vice-présidence JD Vance a organisé deux rassemblements électoraux en Arizona plus tôt cette semaine. Joe Biden et l’ancien président Barack Obama devraient s’y rendre cette semaine, tout comme Tim Walzle choix vice-présidentiel démocrate.

Une banderole derrière la scène disait : « Votez tôt ! ​​» – un changement de stratégie pour les Républicains et Trump, qui ont semé le doute sur le vote anticipé et par correspondance en affirmant à tort qu’il s’agissait d’une voie de fraude généralisée. Il a dit à propos du vote en Arizona : « Ils ont un problème. Je dois le rendre trop gros pour être gréé. Une image de Trump, poing levé et oreille ensanglantée après son tentative d’assassinat à Butler, Pennsylvaniea montré avant de sortir. Très tôt, il a affiché sur des écrans derrière lui le tableau de la migration qui, selon lui, lui avait sauvé la vie.

« Nous devons vaincre Kamala Harris et arrêter un programme de gauche radicale avec un glissement de terrain tout simplement trop important pour être truqué », a-t-il déclaré. « Et c’est ce que nous faisons. Nous faisons cela, nous faisons cela. Si ces chiffres tiennent le coup, et ils le feront probablement, pourquoi ne le feraient-ils pas ? Qui diable veut que ces gens soient au pouvoir ?

Son discours a commencé par un message menaçant sur la migration, un thème clé de la candidature à la réélection de Trump, dans ce que les responsables de la campagne ont présenté comme son discours final aux électeurs : que Harris a « brisé » le pays et que Trump va le « réparer ». selon Fox News.

Il a qualifié l’augmentation de l’immigration sous l’administration Biden de « trahison la plus flagrante qu’aucun dirigeant de l’histoire américaine ait jamais infligée à notre peuple », en autorisant l’entrée d’une « armée de gangs de migrants ».

Il a présenté une série de politiques destinées aux migrants : invoquer la peine de mort pour tout migrant qui tue un citoyen américain ou un agent des forces de l’ordre, mettre fin aux vols de migrants, interdire les villes sanctuaires, embaucher 10 000 agents frontaliers supplémentaires et augmenter leurs salaires.

Il a cherché à lier Medicare et la sécurité sociale à l’immigration, affirmant que la présence de migrants « anéantirait » les deux programmes, et a affirmé que les Latinos et les Noirs perdaient leur emploi au profit des migrants, un appel à deux des groupes que les Républicains tentent de gagner davantage. votes de.

Trump a qualifié Biden de « stupide imbécile » et Nancy Pelosi de « folle comme une punaise de lit ». Il a déclaré que Harris était un « individu à faible QI ». Il a imploré les femmes qui regardaient la scène de dire à leurs maris de voter : « Lâchez votre gros cul du canapé, vous allez voter Jimmy, vous allez voter, nous allons sauver notre pays, Jimmy.

Il a stimulé Elon Musk, le propriétaire ultra-riche de X, qui est devenu l’un des partisans et bailleurs de fonds les plus virulents de Trump, et a fait l’éloge des entreprises de Musk, notamment Starlink et SpaceX. Parmi ses promesses de campagne, il y avait qu’il « ferait atterrir un astronaute américain sur Mars ».

« Merci, Elon, merci », dit-il. « Quelle était la qualité de son soutien ? Je veux dire, son soutien ne cessait de venir. Il a dit que nous n’aurons pas de pays si nous ne gagnons pas ces élections. Et c’est un cookie intelligent.

Trump a de nouveau demandé à l’ancien shérif du comté de Maricopa, Joe Arpaio, connu pour ses politiques d’immigration dures, de coûte aux contribuables du comté des centaines de millions pour les problèmes juridiques qui en ont résulté, pour se lever et recevoir des applaudissements, même s’il ne l’a pas embrassé sur la joue comme il l’a fait lors d’un précédent rassemblement en Arizona.