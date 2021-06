Trump qualifie le bitcoin d’« arnaque » et le dénonce pour « concurrence avec le dollar » — RT USA News

L’ancien président Donald Trump a qualifié le bitcoin d' »arnaque » probable sur Fox Business, lundi, se plaignant qu’il est en concurrence avec le dollar américain, qu’il veut être la « monnaie du monde ».

Lors d’une interview sur Fox Business, l’animateur Stuart Varney a demandé à Trump ce qu’il pensait de la crypto-monnaie populaire et s’il y investirait.

« Bitcoin, cela ressemble à une arnaque », Trump a déclaré, ajoutant, « Je n’aime pas ça parce que c’est une autre monnaie en concurrence avec le dollar. »

« Je veux que le dollar soit la monnaie du monde. C’est ce que j’ai toujours dit.

Trump a abattu à plusieurs reprises les crypto-monnaies ces dernières années, les accusant de faciliter « comportement illégal, y compris le trafic de drogue et d’autres activités illégales ».

« Je ne suis pas un fan de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, qui ne sont pas de l’argent, et dont la valeur est très volatile et basée sur l’air », a-t-il déclaré sur Twitter en juillet 2019. « Nous n’avons qu’une seule monnaie réelle aux États-Unis, et elle est plus forte que jamais, à la fois fiable et fiable. C’est de loin la monnaie la plus dominante dans le monde, et elle le restera toujours. Il s’appelle le dollar des États-Unis !

L’administration présidentielle de Trump a également tenté de sévir contre la crypto-monnaie par le biais de réglementations l’année dernière comme l’un de ses derniers actes avant l’investiture du président Joe Biden.





Aussi sur rt.com

« Tour entendu dans le monde entier » : El Salvador vise à devenir la première nation à adopter le bitcoin comme OFFRE JURIDIQUE, ce qui pourrait créer un précédent mondial







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !