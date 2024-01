Trump qualifie l’accord frontalier de “catastrophe imminente”

L’ancien président Trump a qualifié l’accord frontalier entre les États-Unis et le Mexique de « catastrophe imminente » dans une série de messages publiés par Truth Social samedi.

Dans un article publié samedi matin, Trump a qualifié la frontière sud de « pire » de « l’histoire du monde » et a affirmé que les États-Unis pourraient souffrir d’une autre attaque terroriste.

“Il y a à peine 3 ans, nous avions la frontière la plus solide et la plus sûre de l’histoire des États-Unis”, Trump a écrit sur Vérité Sociale. « Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une catastrophe imminente. C’est la PIRE FRONTIÈRE DE L’HISTOIRE DU MONDE, une plaie ouverte dans notre autrefois grand pays. LES TERRORISTES AUGMENTENT, SANS CONTRÔLE, DU MONDE ENTIER. Il y a désormais 100 % de chances qu’il y ait des ATTAQUES TERRORISTES MAJEURES AUX ÉTATS-UNIS. FERMEZ LA FRONTIÈRE !

Trump a poursuivi son message aux républicains du Congrès, leur demandant de s’abstenir de parvenir à un accord bipartisan sur la frontière sud.

« Un mauvais accord frontalier est bien pire que l’absence d’accord frontalier », a écrit Trump dans un autre article. poste sur Vérité Sociale.

Il a dit que la frontière est devenue un «arme de destruction massive» et que les États-Unis sont passés du «meilleur« la frontière de l’histoire au « pire » en « seulement » trois ans, faisant référence au calendrier écoulé depuis que le président Biden a pris la direction du Bureau Ovale.

La position de l’ancien président sur les négociations en cours au Sénat sur l’aide à l’Ukraine et à d’autres pays et sur la question de la frontière donne aux législateurs du mal à parvenir à un accord. Cela a également bouleversé les législateurs des deux côtés alors qu’ils traitent de l’influence de l’ancien président sur le Parti républicain.

L’un de ces législateurs agacés est le sénateur Thom Tillis (RN.C.), qui a déclaré qu’il serait « immoral » de ne pas conclure un accord frontalier simplement pour aider politiquement l’ancien président.

« Je ne suis pas venu ici pour avoir le président comme patron ou un candidat comme patron. Je suis venu ici pour adopter une politique bonne et solide », a déclaré Tillis jeudi. “Il est immoral de ma part de penser que vous avez détourné le regard parce que vous pensez que c’est la clé de voûte de la victoire du président Trump.”

Depuis qu’il a remporté les caucus de l’Iowa et les primaires du New Hampshire, Trump s’est opposé à la législation sur la frontière qui comprend également un financement pour les alliés des États-Unis, en partie parce qu’il pense que les dispositions frontalières ne vont pas assez loin, mais il veut également utiliser la frontière sud. question contre Biden, son probable rival lors des élections générales de novembre.

Les négociations sur la frontière américano-mexicaine se sont accélérées à la mi-décembre lorsque les responsables de l’administration Biden et la Maison Blanche ont rejoint les pourparlers en cours. Le sénateur Lankford (Républicain d’Oklahoma), négociateur en chef du Sénat républicain sur les frontières, a publiquement demandé à la Maison Blanche de participer plus tôt, depuis le début des négociations à la mi-novembre.