Trump qualifie la menace pour les États-Unis de plus grande que la Corée du Nord — RT World News

Le candidat républicain a qualifié ses adversaires démocrates d’« ennemis de l’intérieur » et a affirmé qu’ils voulaient saper les États-Unis.

« Des gens vraiment méchants » Les membres du parti démocrate représentent une plus grande menace pour les États-Unis que les adversaires étrangers, a affirmé le candidat républicain à la présidence, Donald Trump.

À l’approche du vote du 5 novembre, le brandon du Parti républicain et son rival démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, se sont récemment livrés à des attaques personnelles de plus en plus virulentes.

Dans le même temps, un sondage du Wall Street Journal a indiqué mercredi que Trump avait deux points d’avance sur Harris, l’avance du républicain étant toutefois dans la marge d’erreur de l’enquête. Les derniers sondages de CNN et du New York Times montrent également que les deux prétendants sont au coude à coude.

Apparaissant vendredi sur le podcast Joe Rogan Experience, l’ancien président a raconté que « nous n’avons eu aucun problème avec » Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. L’espoir républicain a poursuivi en affirmant que « Nous avons un plus gros problème, à mon avis, avec l’ennemi de l’intérieur. »

« Nous avons des gens qui sont vraiment mauvais et qui, je pense vraiment, veulent faire échouer ce pays », » a-t-il poursuivi en alléguant.

Trump a déjà utilisé ce terme à l’égard de ses adversaires démocrates.















Lors d’une interview dans l’émission MediaBuzz de Fox News dimanche dernier, l’ancien président a qualifié le représentant démocrate Adam Schiff et l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi de « un ennemi de l’intérieur. »

S’exprimant lors d’une assemblée publique sur CNN mercredi, Harris a répondu par l’affirmative lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que Trump était un fasciste. Elle a poursuivi en avertissant que s’il était élu, l’espoir républicain deviendrait un « un président qui admire les dictateurs et qui est fasciste. »

Elle a cité un récent rapport du magazine The Atlantic, qui appartient à la méga-donatrice démocrate Laurene Powell Jobs. L’article en question citait le deuxième chef d’état-major de Trump, le général John Kelly, suggérant que son ancien patron avait exprimé son admiration pour le chef de l’Allemagne nazie.

En réponse à l’attaque de Harris dans un message sur X (anciennement Twitter) jeudi, l’ancien chef de l’État a accusé que « La camarade Kamala Harris voit qu’elle est en train de perdre, et de perdre gravement… alors maintenant, elle relève de plus en plus sa rhétorique, allant jusqu’à m’appeler Adolf Hitler, et tout ce qui lui vient à l’esprit tordu. »

Le candidat du GOP a qualifié son rival de « Menace pour la démocratie et inapte à être président des États-Unis. »

Quant aux affirmations publiées par The Atlantic, l’équipe Trump les a rejetées comme étant « fabriqué. »