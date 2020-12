Bien qu’un panel de la Food and Drug Administration ait déjà donné le feu vert au vaccin Covid-19 de Pfizer, le président Trump a qualifié l’agence de «grande, vieille et lente tortue» d’une bureaucratie, et a accusé son directeur de traîner sur le coup.

Le comité consultatif sur les vaccins de la FDA a voté jeudi 17 contre 4 pour autoriser le vaccin contre le coronavirus de la société pharmaceutique Pfizer à être utilisé sur les personnes âgées de 16 ans et plus. La FDA suit généralement les conseils de ses panels et émettra probablement l’autorisation d’urgence samedi, selon un certain nombre de médias.

«Le personnel de la FDA ressent la responsabilité d’agir le plus rapidement possible», commissaire de l’agence Dr Stephen Hahn tweeté jeudi. «Cependant, ils savent qu’ils doivent … s’assurer que tout vaccin autorisé répond à nos normes rigoureuses de sécurité et d’efficacité.»

Un autre responsable de la FDA a déclaré mercredi que l’approbation finale pourrait prendre « Jours à une semaine » après le vote du panel.

Pour le président Donald Trump, l’attente était inacceptable. Il a affirmé vendredi qu’il devait pousser « Le bourré d’argent mais lourdement bureaucratique » La FDA approuve si rapidement le vaccin, mais ajoute que l’agence «Est toujours une grosse, vieille et lente tortue.»

«Obtenez le barrage [sic] vaccins MAINTENANT, Dr Hahn, » il a tweeté. « Arrêtez de jouer à des jeux et commencez à sauver des vies !!! »

Quel que soit le temps qui s’écoule entre le vote du comité consultatif et l’approbation finale de la FDA, le développement du vaccin Pfizer – et de nombreux autres vaccins produits par des fabricants de médicaments américains et étrangers – s’est toujours déroulé à une vitesse sans précédent. Habituellement, avant qu’un nouveau vaccin ne soit administré aux humains, «Des tests de laboratoire approfondis sont effectués et peuvent prendre plusieurs années.» Suite à ces tests de laboratoire, d’autres études cliniques peuvent prendre «Plusieurs années de plus», selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

La photo de Pfizer, cependant, a été approuvée pour la première fois au Royaume-Uni au début du mois après un processus de développement qui a pris moins d’un an. La société pharmaceutique Moderna a également demandé à la FDA d’approuver son candidat vaccin, tandis qu’outre-Atlantique, le gouvernement britannique a poussé ses autorités réglementaires à approuver un vaccin de la société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca.

Dans un tweet séparé et inhabituellement empathique, Trump a ensuite déclaré« Je veux juste empêcher le monde de se suicider! »

