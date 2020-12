Le président Trump a critiqué son ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton dimanche après minuit après avoir fustigé une suggestion du général Michael Flynn selon laquelle la loi martiale soit imposée dans les États swing afin de refaire l’élection présidentielle.

«Que saurait Bolton, l’une des personnes les plus stupides de Washington? Trump a tweeté tôt dimanche matin.

«N’était-il pas celui qui a si bêtement dit, à la télévision,« solution libyenne », en décrivant ce que les États-Unis allaient faire pour la Corée du Nord?

«J’ai plein d’autres« histoires stupides »de Bolton.»

La «solution libyenne» fait référence à une proposition selon laquelle la Corée du Nord suit le «modèle libyen» d’abandonner ses armes nucléaires en échange de la levée des sanctions économiques.

Mais cette suggestion a été rejetée avec colère par la Corée du Nord depuis que le dirigeant libyen, le colonel Mouammar Kadhafi, a finalement été renversé par des rebelles soutenus par les États-Unis et l’OTAN, même après avoir déclassé son arsenal nucléaire.

Bolton était le conseiller à la sécurité nationale de Trump à l’époque où le président poursuivait sa diplomatie avec la Corée du Nord et son dirigeant, Kim Jong-un.

Le tweet de Trump attaquant Bolton était une réaction à une interview de CNN donnée par l’ancien assistant plus tôt samedi soir dans laquelle il a critiqué l’idée d’imposer la loi martiale comme « épouvantable ».

Selon le New York Times et Axios, Trump a rencontré vendredi dans le bureau ovale le lieutenant-général à la retraite Michael Flynn, que le président a gracié.

Au cours de la réunion, les deux hommes ont discuté de l’idée de Flynn d’utiliser l’armée pour imposer la loi martiale et refaire l’élection présidentielle dans les États clés que Trump a perdus.

Plus tôt samedi soir, Trump a semblé nier l’histoire, tweetant: « Loi martiale = Fake News. Encore plus de mauvais rapports sciemment!

Trump a tweeté tôt dimanche que les informations selon lesquelles il avait discuté de l’instauration de la loi martiale dans les États du swing sont de « fausses nouvelles » et de « mauvais reportages »

Quelques jours plus tôt, Flynn est apparu sur le réseau Newsmax et a exhorté Trump à « prendre des capacités militaires, et il pourrait les placer dans ces [swing states]et, fondamentalement, refaire une élection dans chacun de ces États ».

« Ces gens parlent de la loi martiale comme si c’était quelque chose que nous n’avons jamais fait », a déclaré Flynn.

«La loi martiale a été instituée 64 fois», a déclaré Flynn.

« Donc, je ne demande pas cela, nous avons un processus constitutionnel … qui doit être suivi. »

Interrogé sur les commentaires de Flynn et le fait que Trump en ait discuté dans le bureau ovale, Bolton a déclaré à CNN: « Au moins quelques conseillers à la sécurité nationale ont lu la Constitution. »

« Il pourrait prendre des capacités militaires, et il pourrait les placer dans des États et, fondamentalement, reconduire une élection dans chacun de ces États », a déclaré l’ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Flynn, qui a déclaré que Trump pourrait déclarer la loi martiale.

Le chef d’état-major de l’armée, le général James McConville, a publié une déclaration affirmant que l’armée n’avait « aucun rôle » dans la détermination des élections américaines

«Regardez, c’est épouvantable», continua-t-il.

«Il n’y a pas d’autre moyen de le décrire. C’est incroyable, presque certainement sans précédent.

Bolton a ajouté qu’il n’était pas inhabituel pour la présidence Trump de discuter d’idées allant à l’encontre des normes de longue date.

‘Je pense qu’il est important de comprendre [that] c’est juste un autre jour au bureau de l’Ovale », a déclaré Bolton. «C’est juste un autre jour au bureau.

Bolton a déclaré que Trump avait montré « le même comportement répété encore et encore ».

« Prenons l’idée de mettre des capacités militaires dans les États swing et de diriger à nouveau les élections », a déclaré Bolton.

«Il y a une différence entre l’incompétence et la malveillance.

«Dans le cas de Trump, c’est de l’incompétence. Il est inapte au travail.

Bolton a ajouté: « Je ne pense pas qu’il ait jamais lu la Constitution. S’il l’a fait, il ne le comprend clairement pas. Et s’il l’a compris à un moment donné, il l’a oublié.

Bolton a appelé les républicains du Congrès à repousser la suggestion de Trump.

Le président a affirmé que le 3 novembre, que le président élu Joe Biden a remporté par plus de 7 millions de voix, était frauduleux et entaché de tricherie généralisée.

Mais Trump et ses alliés n’ont pas été en mesure de prouver ces allégations devant les tribunaux, car les juges aux niveaux national et fédéral ont rejeté leurs arguments comme dénués de fondement.

Trump a nommé l’avocat Sidney Powell, qui a été expulsé de l’équipe juridique de sa campagne après avoir poussé des théories du complot infondées, en tant qu’avocat spécial enquêtant sur les allégations de fraude électorale alors qu’il saisit des pailles pour rester au pouvoir.

Lors de cette même réunion de vendredi à la Maison Blanche, Trump est allé jusqu’à discuter de l’obtention de l’autorisation de sécurité Powell, selon deux personnes proches de la réunion, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour discuter de la conversation privée.

Trump aurait discuté de la nomination de Sidney Powerll (ci-dessus) comme avocat spécial pour enquêter sur une fraude électorale présumée, car il refuse d’accepter qu’il a perdu les élections du 3 novembre

Trump a entretenu des théories du complot et des stratagèmes farfelus pour essayer de rester au pouvoir, encouragé par des alliés comme Flynn et l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, l’avocat personnel du président.

Le fait que Trump aurait été prêt à accepter l’idée d’imposer la loi martiale afin d’annuler les résultats d’une élection qu’il a perdue a sonné l’alarme.

Vendredi, le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy et le chef d’état-major de l’armée, le général James McConville, ont répondu par une déclaration affirmant la position de longue date de l’armée contre l’implication dans les décisions politiques américaines.

« L’armée américaine n’a aucun rôle à jouer dans la détermination du résultat d’une élection américaine », ont-ils déclaré.

Le contrôle civil de l’armée est un principe clé de la Constitution et une caractéristique distinctive des démocraties par rapport aux dictatures militaires.

En plus de perdre le vote populaire de plus de 7 millions de voix, Trump a perdu le Collège électoral de manière décisive au profit de Biden, 306 voix électorales contre 232.

La campagne de Trump et ses alliés ont maintenant intenté une cinquantaine de poursuites pour fraude électorale généralisée et presque toutes ont été rejetées ou abandonnées.

Trump a perdu devant les juges des deux partis politiques, y compris certains qu’il a nommés, et certaines des réprimandes les plus fortes sont venues des républicains conservateurs.

La Cour suprême a également refusé de se saisir de deux affaires – des décisions que Trump a méprisées.

En l’absence de tout autre recours juridique tenable, Trump a fâché et poivré ses alliés pour des options alors qu’il refusait d’accepter sa perte.