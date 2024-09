Trump qualifie Harris de « déficient mental » — RT World News

Seule une personne « handicapée » ouvrirait la frontière américaine à des dizaines de milliers de « meurtriers », a déclaré l’ancien président à ses partisans.

L’ancien président américain Donald Trump a qualifié la vice-présidente Kamala Harris « déficient mental » pour des politiques d’immigration qui ont apparemment permis à plus de 400 000 criminels condamnés d’entrer librement aux États-Unis.

Selon les données publiées par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) plus tôt cette semaine, 425 431 criminels reconnus coupables et 222 141 personnes faisant l’objet d’accusations criminelles sont entrées illégalement aux États-Unis et vivent librement à l’intérieur du pays en attendant les audiences du tribunal ou les procédures d’expulsion.

Il s’agit notamment de 62 231 reconnus coupables d’agression, 56 533 de condamnations pour drogue et 13 099 d’homicide. 15 811 autres personnes ont été reconnues coupables d’agression sexuelle.

Lors d’un rassemblement électoral dans le Wisconsin samedi, Trump a déclaré que Harris devrait être «mis en accusation et démis de ses fonctions» pour avoir permis à autant de criminels d’entrer dans le pays.

Harris a laissé entrer « Certains des pires meurtriers que vous ayez jamais vus », il a affirmé, « et cela ne parle même pas des violeurs, des membres de gangs, des trafiquants de drogue, des prédateurs d’enfants et des trafiquants de femmes. »

« [President] Joe Biden est devenu déficient mental. Kamala est née ainsi. Elle est née comme ça. Et si vous y réfléchissez bien, seule une personne handicapée mentale aurait pu permettre que cela arrive à notre pays. » dit-il.















Il n’est pas clair si tous les criminels mentionnés par l’ICE sont entrés aux États-Unis pendant que Biden et Harris étaient au pouvoir. Cependant, l’un des premiers actes de Biden en tant que président a été de rétablir la politique de « capture et libération » de l’ère Obama, en vertu de laquelle les migrants illégaux entrant aux États-Unis sont détenus, puis immédiatement relâchés avec l’ordre de se présenter aux audiences d’immigration des années plus tard. . Sous Trump, les migrants arrêtés par les forces de l’ordre ont été emmenés directement dans des centres de détention à partir de 2019.

Il y avait environ 10,2 millions d’immigrants illégaux vivant aux États-Unis en 2020. Sous Biden, qui a chargé Harris en 2021 de superviser la sécurité des frontières, au moins 10,6 millions de plus sont entrés dans le pays, selon les douanes et la protection des frontières (CBP) des États-Unis. chiffres.

Les 425 431 criminels reconnus coupables recensés par l’ICE sont tirés d’une liste de plus de 7 millions de migrants qui attendent une procédure d’éloignement mais ne sont pas en détention. Le nombre réel d’étrangers criminels vivant aux États-Unis pourrait donc être bien plus élevé.

Les électeurs sont massivement préoccupés par l’immigration confiance Trump pour s’attaquer au problème. Dans le but de combler cet écart, Harris s’est distancé des commentaires antérieurs sur l’immigration – par exemple : comparer ICE au Ku Klux Klan et psalmodie « A bas la déportation » lors d’une manifestation. Lors d’une visite à la frontière américano-mexicaine samedi, Harris s’est engagé à intensifier les expulsions et à refuser l’asile aux migrants qui traversent la frontière en dehors des points d’entrée légaux.