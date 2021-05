Trump qualifie Biden de pire que Carter sur le gaz, l’économie et Israël – RT USA News

L’ancien président américain Donald Trump a qualifié son successeur Joe Biden de pire que Jimmy Carter, affirmant que les comparaisons sur l’économie, les pénuries de gaz et le Moyen-Orient sont «très injustes» pour le 39e POTUS.

«Jimmy a mal géré crise après crise, mais Biden a CRÉÉ crise après crise,»Trump a posté sur son blog Desk mercredi après-midi. « Joe Biden a connu le pire départ de tous les présidents de l’histoire des États-Unis, et un jour, ils compareront les catastrophes futures à l’administration Biden – mais non, Jimmy était meilleur! » il ajouta.

À titre d’exemples de crises créées par Biden, Trump a évoqué l’afflux de migrants à la frontière sud des États-Unis que l’administration actuelle « Refuse d’appeler une crise »; les pénuries de gaz dans le sud-est des États-Unis, causées par l’attaque du ransomware sur Colonial Pipeline; aussi bien que « crise économique » et «Crise d’Israël.»

Bien que Trump n’ait pas offert beaucoup d’explications détaillées – comme d’habitude – mercredi, le ministère du Travail a publié des chiffres alarmants sur l’inflation, et le rapport sur l’emploi du mois dernier était bien en deçà des attentes. le «Crise d’Israël» faisait très probablement référence au déclenchement des hostilités entre Israël et les Palestiniens.





Des groupes militants du Hamas et du Jihad islamique ont commencé à tirer des roquettes sur Israël lundi, à la suite d’affrontements devant la mosquée Al-Aqsa entre la police israélienne et des Palestiniens protestant contre les expulsions de Jérusalem-Est. Israël a répondu en bombardant Gaza.

Plusieurs commentateurs conservateurs ont souligné que l’administration Biden a rétabli le mois dernier l’aide financière américaine aux Palestiniens – à hauteur de 235 millions de dollars – que Trump avait gelée, liant le mouvement au conflit actuel.

Sur le front intérieur, des milliers de stations-service dans 17 États américains se sont taries à la suite du piratage du pipeline colonial de samedi, provoquant la dernière visite de lignes pendant la présidence Carter et le boycott de l’OPEP pour punir les États-Unis pour leur soutien à Israël. La secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm a insisté sur le fait que la côte Est ne faisait pas face à «Pénurie d’essence» mais plutôt un « Resserrement de l’offre » et mis en garde contre « palissade. »





Mercredi, le ministère du Travail a publié l’Indice des prix à la consommation (IPC) qui montrait une augmentation de 4,2% par rapport à la même période l’an dernier – le plus important depuis 2008. Impact réel de l’inondation de l’économie avec des milliards de dollars de la Fed « stimulus » l’argent a probablement été sous-estimé, car l’IPC de base ne tient pas compte des prix des denrées alimentaires et de l’énergie – qui ont tous deux fortement augmenté ces derniers mois.

Toutes ces mauvaises nouvelles s’ajoutent au rapport massivement décevant sur l’emploi d’avril, avec de nouveaux emplois qui devraient atteindre près d’un million, mais en réalité, ils se terminent à 266 000.

C’est le fils de Trump, Donald Jr., qui a fait la comparaison entre Biden – que les médias institutionnels et la Maison Blanche ont tenté de décrire comme la seconde venue de Franklin Delano Roosevelt – et Carter, dans un tweet désinvolte la semaine dernière après la visite des Bidens. les Carters en Géorgie et a posé pour une photo bizarre.





Twitter « Explicateur » – supprimé depuis – que Carter était «Un lauréat du prix Nobel de la paix dont le bilan humanitaire est largement respecté» a été critiqué comme partisan, car le mandat de Carter à la Maison Blanche a coïncidé avec des pénuries d’énergie, de l’inflation et des humiliations en matière de politique étrangère pour les États-Unis.

