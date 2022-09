Trump qualifie Biden d’« ennemi de l’État »

L’ancien président s’en prend à son successeur pour avoir ciblé les partisans du MAGA

Donald Trump a qualifié le président américain de «ennemi de l’État“, affirmant que le discours de Joe Biden était le”le plus vicieux, le plus haineux et le plus diviseur jamais livré» par un dirigeant américain.

S’exprimant lors d’un rassemblement samedi à Wilkes-Barr, en Pennsylvanie, l’ancien président a accusé Biden d’avoir «vilipendé» les 71 millions d’électeurs qui ont soutenu Trump lors de l’élection présidentielle de 2020.

Jeudi, Biden a affirmé que le Parti républicain était «dominé, conduit et intimidé par Donald Trump et les républicains MAGA» qu’il accuse de représenter un «idéologie extrême» et posant un «menace pour ce pays.”

“C’est un ennemi de l’État, si vous voulez connaître la vérité. L’ennemi de l’état c’est lui et le groupe qui le contrôle qui tourne autour de lui“, a déclaré Trump.

Lire la suite Biden revient sur sa “menace” pour l’Amérique

“Au fait, le lendemain matin, il a oublié ce qu’il a dit», a plaisanté Trump, faisant rire le public. Il a également accusé Biden d’être «déficient cognitif et pas en état de diriger notre pays.”

Vendredi, Joe Biden est revenu sur ses propos MAGA, affirmant qu’il ne “considérer tout partisan de Trump comme une menace pour le pays.”

Le discours de Trump était sa première apparition publique depuis le raid du 8 août au cours duquel le FBI a saisi “Top secret» documents de sa résidence de Mar-a-Lago.

La décision de l’agence d’application de la loi a déclenché une enquête criminelle contre Trump pour des violations potentielles de la loi sur l’espionnage et des lois supplémentaires relatives à l’entrave à la justice et à la destruction des dossiers du gouvernement fédéral. Jusqu’à présent, aucune charge n’a été retenue contre l’ancien président ou son équipe.

Lors de son discours de rassemblement, Trump a condamné la recherche comme un “travaux de justice“avertissement qu’il produira”un contrecoup comme personne n’en a jamais vu.”

“Il ne peut y avoir d’exemple plus frappant des menaces très réelles de la liberté américaine qu’il y a quelques semaines à peine, vous l’avez vu, lorsque nous avons été témoins de l’un des abus de pouvoir les plus choquants de toute administration dans l’histoire américaine.”