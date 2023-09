Donald Trump a eu une réponse inhabituelle à son Républicain ses rivaux présidentiels l’ont attaqué lors du deuxième débat du GOP.

Tard mercredi soir, l’ancien président a utilisé sa plateforme Truth Social pour publier une série de vidéos bizarres et chaotiques présentant des montages de clips vidéo, notamment Tuer Bill : Vol. 2 et des clips de lui rencontrant des personnalités controversées, notamment Kanye Ouest et Kim Jong Un.

Une vidéo, d’une durée de 1 minute 38 secondes, commence par des extraits de plusieurs films emblématiques, dont Apollon 13, Forrest Gump, Napoléon Dynamite des moments où les gens se rassemblaient autour des écrans de télévision.

Mais au lieu de regarder un vaisseau spatial décoller, les téléspectateurs regardent bien sûr M. Trump.

Parmi les images du film, M. Trump s’est jeté dans le mélange.

Un clip montre le moment où M. Trump a tristement repoussé le Premier ministre du Monténégro Dusko Markovic pour qu’il puisse se hisser sur le devant de la scène mondiale lors du sommet de l’OTAN de 2017.

À un autre moment, on le voit rencontrer le dictateur nord-coréen Kim Jong-un tandis qu’à un autre moment, il rencontre Kanye dans le bureau ovale.

« J’adore ce type ici », entend-on dire M. Trump à propos de l’homme qui a été critiqué pour une série de remarques antisémites.

Un autre moment montre un enfant demandant à M. Trump s’il est Batman – ce à quoi il répond oui.

Dans un moment bizarre vers la fin de la vidéo, M. Trump boit une longue gorgée d’un verre d’eau alors qu’il est sur scène – alors qu’une voix off le décrit comme « un phénomène ».

L’une des autres vidéos publiées sur Truth Social prend une ambiance chaotique et onirique – avec une musique dramatique et des clips enjoués, notamment une pilule rouge larguée d’un avion de combat, M. Trump dansant et des gens criant.

Trump publie une série de vidéos chaotiques présentant des montages de clips vidéo (Vérité sociale)

D’autres vidéos visent les rivaux politiques de M. Trump, avec des extraits édités du gouverneur de Floride. Ron DeSantis l’air déprimé à propos de ses chiffres dans les sondages – ainsi que des extraits de lui ricanant.

La chanson « Whoop a Man’s A** » de Trace Adkin joue par-dessus.

Une autre vidéo intitulée « Morning/Mourning in America » s’en prend au président Joe Biden, avec des extraits de lui trébuchant dans les escaliers d’Air Force One et tombant de son vélo.

Alors que l’ancien président était plus qu’heureux d’attaquer ses rivaux politiques dans la série de vidéos, il a choisi une fois de plus d’éviter de les affronter sur la scène des débats.

Au lieu de participer au débat républicain à Simi Valley, en Californie, mercredi soir, M. Trump a choisi de se rendre dans le Michigan pour un événement de campagne s’adressant aux travailleurs de l’automobile.

L’ancien président a notamment choisi l’usine automobile non syndiquée Drake Enterprises pour l’événement – ​​à un moment où les membres du syndicat United Auto Workers (UAW) font grève pour obtenir des salaires, le président Joe Biden ayant rejoint les grévistes sur la ligne de piquetage un jour plus tôt.

Lors du premier débat républicain, les candidats ont largement évité de dénoncer l’absence de l’ancien président, mais cette fois-ci, plusieurs se sont finalement retournés contre lui.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a critiqué M. Trump pour sa non-présentation et a affirmé que la véritable raison de son absence était parce qu’il avait peur de défendre son bilan de son mandat.

L’ancien président américain et candidat à la présidentielle de 2024, Donald Trump, fait des gestes lors d’un discours chez Drake Enterprises, un fabricant et fournisseur de pièces automobiles, à Clinton, dans le Michigan. (AFP via Getty Images)

Dans un moment bizarre – qui n’a clairement pas suscité les acclamations qu’il espérait – M. Christie a ensuite testé un nouveau surnom pour l’ancien président : « Donald Duck ».

« Je veux regarder dans cette caméra maintenant et te dire, Donald, je sais que tu regardes, tu ne peux pas t’en empêcher », a déclaré M. Christie.

« Vous n’êtes pas ici ce soir, ni à cause des sondages ni à cause de vos accusations. Vous n’êtes pas là ce soir parce que vous avez peur d’être sur scène et de défendre votre palmarès. Vous évitez ces choses.

« Laissez-moi vous dire ce qui va se passer », a-t-il poursuivi. « Continuez à faire ça, et personne ici ne vous appellera plus Donald Trump. Nous allons vous appeler Donald Duck.

M. DeSantis – qui a largement évité de riposter contre l’ancien président malgré ses attaques incessantes – a également finalement critiqué M. Trump pour avoir évité ses candidats rivaux.

« Où est Joe Biden ? M. DeSantis a déclaré lors du débat.

« Il est complètement absent de l’action du leadership. Vous savez qui d’autre manque au combat ? Donald Trump est porté disparu. Il devrait être sur scène ce soir.

Il a poursuivi : « Il vous doit de défendre son bilan où ils ont ajouté 7 800 milliards de dollars à la dette. Cela a ouvert la voie à l’inflation actuelle.