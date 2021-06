Trump publie une déclaration sur les e-mails de Fauci – The Right Scoop

Le président Trump vient de publier une déclaration sur les e-mails de Fauci, disant qu’il y a beaucoup de questions auxquelles Fauci doit répondre et poser « Que savait le Dr Fauci de la recherche sur le « gain de fonction », et quand l’a-t-il su ? »

Voici le texte intégral de la déclaration :

Après avoir vu les courriels, notre pays a de la chance que je n’aie pas fait ce que le Dr Fauci voulait que je fasse. Par exemple, j’ai fermé nos frontières avec la Chine très tôt malgré qu’il ne veuille pas qu’elles soient fermées. Les démocrates et les Fake News Media m’ont même traité de «xénophobe». Au final, nous avons vu que c’était une décision salvatrice, de même que la fermeture de nos frontières à l’Europe, notamment à certains pays fortement infectés. Plus tard, j’ai été crédité, même par « Tony », d’avoir sauvé des centaines de milliers de vies. Le Dr Fauci n’a pas non plus mis l’accent sur la vitesse de production des vaccins, car il pensait qu’il faudrait 3, 4, voire 5 ans pour créer. Je l’ai fait en moins de 9 mois avec Operation Warp Speed. Rétrospectivement, le vaccin sauve le monde. Ensuite, j’ai placé le plus grand pari de l’histoire. Nous avons commandé des milliards de dollars de vaccins avant même de savoir que cela fonctionnait. Si cela n’avait pas été fait, nos merveilleux vaccins n’auraient pas été administrés avant octobre de cette année. Personne n’aurait eu le coup qui a maintenant sauvé le monde et des millions de vies ! De plus, le Dr Fauci était totalement contre les masques alors que même moi, je pensais qu’ils seraient au moins utiles. Il a alors complètement changé d’avis et est devenu un masqueur radical ! Il y a beaucoup de questions auxquelles le Dr Fauci doit répondre. Le financement de Wuhan par les États-Unis a été bêtement lancé par l’administration Obama en 2014, mais s’est terminé sous l’administration Trump. Quand j’en ai entendu parler, j’ai dit « pas question ». Que savait le Dr Fauci de la recherche sur le « gain de fonction », et quand l’a-t-il su ?

On dirait que la Chambre et le Sénat ont du pain sur la planche. Gageons que Nancy Pelosi, Chuck Schumer et tous les démocrates réclameront bientôt une commission sur les origines du COVID comme ils le voulaient avec l’émeute du 6 janvier. Allez-y, retenez votre souffle. Ne vous pincez pas le nez pour être du bon côté…

Alors que j’étais sur le point de publier ceci, j’ai remarqué que Trump venait de laisser tomber une autre déclaration :

Je ne peux pas être en désaccord avec le sentiment de Trump là-bas. La Chine devrait payer beaucoup d’argent pour cela, mais qui va les faire. Biden ? MDR!