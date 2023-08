Trump publie son premier tweet depuis l’interdiction de Twitter en 2021 — RT World News

Le candidat républicain à la présidentielle a publié sa photo de la prison du comté de Fulton et a exhorté ses partisans à « ne jamais se rendre ».

Le favori républicain à la présidentielle, Donald Trump, est de retour sur X (anciennement Twitter) après une longue interruption, publiant son premier message depuis plus de deux ans jeudi soir.

L’ancien président américain a publié sa photo du comté de Fulton, en Géorgie, où il s’était rendu plus tôt dans la journée pour ingérence électorale, à côté du texte «Ingérence électorale / Ne vous rendez jamais !» en majuscules, avec un lien vers son site Internet.

Trump publie depuis des mois exclusivement sur sa propre plateforme de médias sociaux, Truth Social, qui est presque entièrement peuplée de fans et de partisans de l’ancien président et avec laquelle il a conclu un accord pour fournir du contenu exclusif pendant au moins une fenêtre de six heures avant. publication sur toute autre plate-forme, selon un dépôt auprès de la SEC de l’année dernière.

Il a été rapporté en janvier que Trump cherchait un moyen de sortir de son accord d’exclusivité avec sa propre plateforme afin de revenir à ce qui était alors encore connu sous le nom de Twitter. L’accord devait être renouvelé en juin. Son « photo d’identification » Les publications sur les deux plateformes ont été publiées à seulement environ une heure d’intervalle, ce qui indique que la fenêtre d’exclusivité de six heures n’est plus en vigueur.















Les publications précédentes dans l’historique du compte X de Trump se terminent le 8 janvier 2021, deux jours après l’émeute du Capitole qui a été exploitée pour l’interdire de la plateforme pendant près de deux ans. Alors qu’Elon Musk a rétabli son compte peu de temps après avoir acheté la plateforme l’année dernière, Trump n’est pas revenu comme prévu, bien que ses tweets fréquents soient une caractéristique de sa présidence.

Trump reste beaucoup plus actif sur Truth Social, où il a passé jeudi soir à retweeter les vœux et les mèmes de ses partisans, des sondages montrant sa domination sur le terrain républicain et des vidéos critiquant les diverses contestations juridiques de sa candidature.

Il a également pris soin de rassurer ses partisans sur la plateforme en leur disant qu’il n’irait nulle part simplement parce qu’il avait recommencé à poster sur X, en écrivant en majuscules : «J’adore Truth Social. C’est ma maison !!!»

Trump mène le peloton républicain à deux chiffres malgré l’abandon du débat primaire de Fox News cette semaine pour un entretien avec son ancien animateur le mieux noté, Tucker Carlson. Un sondage CBS de la semaine dernière, qu’il a publié jeudi sur Truth Social, le place devant son plus proche concurrent, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, de 46 points.

Trump a poursuivi la société alors connue sous le nom de Twitter aux côtés de Meta et Google en juillet 2021 après avoir été banni de presque toutes les plateformes de médias sociaux à la suite de l’émeute du Capitole. Alors qu’un tribunal a rejeté sa plainte en mai dernier et qu’Elon Musk lui a offert son compte en octobre, il a fait appel de la décision, insistant sur le fait que la plateforme avait violé sa liberté d’expression et engagé une censure politique, et utilisant la publication par Musk des fichiers Twitter pour étayer son cas.