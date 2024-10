Trump propulse McDonald’s sur la scène politique lors des derniers jours de campagne

CNN

Donald Trump entraîne l’une des entreprises américaines les plus emblématiques – McDonald’s – dans l’arène politique dans les derniers jours de sa troisième candidature à la Maison Blanche.

L’ancien président devrait s’arrêter dans l’une des franchises de la chaîne de restauration rapide de Pennsylvanie lors de son passage dominical dans l’État de Keystone. Là-bas, il envisage de travailler comme préposé aux alevins, a rapporté CNN la semaine dernière.

C’est le même travail que la vice-présidente Kamala Harris a déclaré avoir occupé lorsqu’elle était jeune femme, a révélé un détail biographique. lors de sa première campagne présidentielle. C’est depuis devenu une pièce maîtresse de l’histoire de l’origine de la classe moyenne dont elle a fait la clé de son discours auprès des électeurs en tant que candidate du Parti démocrate à la présidentielle.

Trump, dont la profonde affection pour les Arches d’Or et ses offres est bien documentée, est entre-temps devenu obsédé par l’emploi de Harris là-bas. Dans les interviews et pendant la campagne électorale, il accuse régulièrement Harris – sans preuve – d’avoir inventé les faits. Sa visite au restaurant est sa dernière tentative pour semer le doute sur le parcours professionnel du démocrate.

« Je vais chez McDonald’s pour travailler les frites », a déclaré Trump à ses partisans samedi lors d’un rassemblement dans la région de Pittsburgh. « Je pense que je le fais demain, et je pense que c’est dans un endroit en Pennsylvanie, et je vais me tenir devant cette frite. »

Harris a largement ignoré Trump, ainsi que les appels de ses partisans et les demandes de renseignements des médias conservateurs pour fournir la preuve de son séjour là-bas. Sa campagne n’a pas répondu à une demande de commentaires sur l’accusation de Trump et sa prochaine visite chez McDonald’s.

Un responsable de la campagne a déclaré à CNN que Harris travaillait dans un McDonald’s à Alameda, en Californie, au cours de l’été 1983, alors qu’elle était encore étudiante à l’Université Howard de Washington. Elle travaillait à la caisse et s’occupait des machines à frites et à glaces, selon le responsable.

Lors du talk-show de Drew Barrymore plus tôt cette année, Harris a déclaré à l’acteur : « J’ai mangé des frites. Et puis j’ai fait la caisse. Et en tant que candidate à la présidentielle en 2019, Harris a mentionné son travail dans la chaîne de restauration rapide tout en se joindre aux grévistes de McDonald’s sur la ligne de piquetage.

Son séjour là-bas a été évoqué à plusieurs reprises sur scène lors de la Convention nationale démocrate de cet été, alors que ses alliés contrastaient son éducation avec les racines de la classe supérieure de Trump. L’ancien président Bill Clinton a plaisanté en disant que Harris «battrait mon record de président ayant passé le plus de temps chez McDonald’s». La représentante du Texas, Jasmine Crockett, a affirmé qu’« un candidat travaillait chez McDonald’s », tandis que « l’autre était né avec une cuillère en argent dans la bouche ».

« Pouvez-vous simplement imaginer Donald Trump travaillant dans un McDonald’s ? a déclaré le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. « Il ne pourrait pas faire fonctionner cette foutue machine McFlurry si cela lui coûtait quelque chose. »

Au fil des années, Trump a remis en question à plusieurs reprises les biographies de ses rivaux, souvent sans fondement. Il était l’une des voix les plus fortes du mouvement démystifié des «birthers» qui remettait faussement en question la citoyenneté et l’éligibilité de Barack Obama à la Maison Blanche, conduisant finalement le président d’origine hawaïenne à divulguer son acte de naissance détaillé. Lors de la primaire républicaine de 2016, Trump a avancé une théorie du complot infondée selon laquelle le père du sénateur Ted Cruz aurait aidé à l’assassinat du président John F. Kennedy. Au cours de ce cycle électoral, Trump a suggéré à tort que son adversaire républicaine à la primaire, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, n’était pas une citoyenne américaine de naissance et a faussement affirmé que Harris n’avait adopté son héritage noir que récemment.

Pourtant, tout en lançant ces accusations, Trump a jonché son histoire personnelle d’exagérations et de fabrications. Il a inventé l’expression « hyperbole véridique » dans son autobiographie à succès « The Art of the Deal », un terme oxymorique qui illustre néanmoins sa relation avec les faits le concernant.

« C’est une forme innocente d’exagération », écrit-il, « et une forme de promotion très efficace ».

Lors d’une déposition en 2007, les avocats ont surpris Trump en train de mentir au moins 30 fois en deux jours, principalement pendant faits banals sur ses entreprises comme la taille de son effectif, le paiement des frais de parole et le coût de son adhésion au golf. Il a également affirmé un jour qu’il se trouvait sur les décombres de Ground Zero après les attentats terroristes du 11 septembre et qu’il avait payé ses ouvriers pour nettoyer les débris, ce qui n’est ni l’un ni l’autre confirmé par des archives publiques.

Et il existe de nombreux témoignages selon lesquels Trump aurait appelé des journalistes sous le pseudonyme de « John Barron », un cadre présumé de son entreprise qui aurait trompé un journaliste de Forbes pour qu’il gonfle la fortune de Trump sur la liste des personnes les plus riches du magazine.

On ne sait pas pourquoi Trump s’est accroché à l’emploi de Harris’ McDonald’s ou pourquoi une visite là-bas était justifiée pendant l’un de ses rares week-ends restants avant le jour du scrutin. Mais lors d’entretiens récents, Trump a laissé entendre qu’il ne fallait pas ignorer un petit détail du passé de son rival.

« Nous dirions, eh bien, ce n’est pas un gros mensonge. C’est un énorme mensonge », a déclaré Trump, « parce que McDonald’s faisait partie de son histoire. »

Trump s’est également rendu dans un McDonald’s au début de sa campagne présidentielle, celui-ci à East Palestine, dans l’Ohio, après qu’un train transportant des matières dangereuses y a déraillé, déclenchant une crise environnementale et de santé publique. Là, il a plaisanté avec une femme qui travaillait à la caisse : « Je connais ce menu mieux que vous. Je le sais probablement mieux que quiconque ici.

L’ancien président a depuis longtemps affirmé son affinité pour la restauration rapide. Lors d’une assemblée publique de CNN en 2016, Trump, qui se décrit lui-même comme une « personne très propre », a attribué sa préférence pour ses offres au contrôle de la qualité, déclarant : « Il vaut mieux y aller que dans un endroit où vous n’avez aucune idée de l’endroit où se trouve la nourriture. venant de. »

«Je pense que la nourriture est bonne. Je pense que dans tous ces endroits, Burger King, McDonald’s, je peux vivre avec », a-t-il ajouté. « L’autre soir, j’ai mangé du Kentucky Fried Chicken. Ce n’est pas la pire chose au monde.

Trump a apporté cette affection à la Maison Blanche, où il a autrefois servi à l’équipe nationale de football de Clemson un assortiment de hamburgers et de pizzas. Son gendre, Jared Kushner, a plaisanté dans son autobiographie en disant qu’il savait que Trump avait franchi un cap dans sa bataille contre le coronavirus lorsqu’il a demandé sa commande McDonald’s préférée.

« Un Big Mac McDonald’s, un Filet-O-Fish, des frites et un shake à la vanille », a raconté Kushner.

Lors d’une apparition la semaine dernière sur Fox News, Donald Trump Jr. a déploré que la chaîne, dans son interview avec Harris, ne lui ait pas demandé dans quel McDonald’s elle travaillait. Il a également affirmé que la familiarité de son père avec les offres de la chaîne surpasserait celle du candidat démocrate.

« Je pense que mon père connaît le menu McDonald’s bien mieux que Kamala Harris », a déclaré Trump Jr.

Kristen Holmes, Kate Sullivan et Ebony Davis de CNN ont contribué à cette histoire.