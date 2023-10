Trump propose de se rendre en Israël

L’ancien président a insisté sur le fait que la guerre contre le Hamas n’aurait pas lieu s’il était toujours au pouvoir.

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré qu’il pourrait se rendre prochainement en Israël. La déclaration de Trump intervient après avoir sévèrement critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour son incapacité apparente à prédire l’attaque du Hamas contre l’État juif.

« Je peux, je peux y aller, » » Trump a déclaré aux journalistes devant un palais de justice de New York, où il fait face à une poursuite civile pour fraude.

« Mais je crois qu’il faut les laisser faire ce qu’ils ont à faire », Trump a poursuivi: «Ils doivent arranger les choses. Ce qui se passe en Israël, c’est que tous ces morts n’auraient jamais eu lieu… si j’étais président. »

Au cours de son mandat à la Maison Blanche, Trump a supervisé le transfert de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et la signature des accords d’Abraham, en vertu desquels Israël a normalisé ses relations avec Bahreïn, le Maroc, le Soudan et les Émirats arabes unis. Trump a souvent vanté ses relations personnelles étroites avec Netanyahu et s’est décrit comme « le président américain le plus pro-israélien de l’histoire. »

Cette relation s’est depuis détériorée. S’adressant à Fox News la semaine dernière, Trump a affirmé que Netanyahu « n’était pas préparé » pour l’attaque surprise du Hamas. « Il n’était pas préparé, et Israël n’était pas préparé » » a déclaré Trump, ajoutant que le Premier ministre israélien « a été très gravement blessé à cause de ce qui s’est passé. »

Lors d’un rassemblement électoral en Floride quelques jours plus tard, Trump a déclaré qu’Israël devait « redresser » ses agences de renseignement, et que Netanyahu « Laisse nous tomber » en refusant de participer à la frappe aérienne de 2020 qui a tué le général iranien Qasem Soleimani.

Les commentaires de Trump sur un éventuel voyage en Israël sont intervenus un jour après le retour du président Joe Biden du pays. Biden a rencontré Netanyahu à Tel Aviv, où il a promis une aide militaire supplémentaire à Israël et a averti le Premier ministre de ne pas devenir « rongé par la rage » en réponse à l’attaque du Hamas.

Les avions militaires israéliens frappent Gaza depuis près de deux semaines, tuant près de 3 800 Palestiniens et en blessant plus de 12 000, selon les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé. Au moins 1 300 Israéliens ont été tués au cours de la même période, selon l’armée israélienne.