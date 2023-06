Trump prononce un discours provocateur après sa mise en accusation en Caroline du Nord

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’ancien président Donald Trump a prononcé un discours provocateur en Caroline du Nord samedi soir malgré son inculpation quelques jours auparavant, prenant des coups au ministère de la Justice, à l’enquête qui a conduit à l’inculpation et même à ses adversaires républicains.

M. Trump est monté sur scène au Koury Convention Center de Greensboro pour la convention du GOP de Caroline du Nord, où il a reçu un accueil écrasant malgré ses problèmes juridiques croissants. L’indépendant a signalé pour la première fois que le ministère de la Justice était prêt à demander une mise en accusation contre M. Trump, qui fait maintenant face à 37 accusations liées à sa mauvaise manipulation de documents classifiés.

Un grand jury fédéral sous la supervision de l’avocat spécial Jack Smith a inculpé M. Trump pour une série d’accusations, notamment pour avoir montré des informations hautement classifiées à des personnes non autorisées à deux reprises.

M. Trump a proclamé son innocence sur scène en Caroline du Nord, qualifiant l’acte d’accusation de complot des « démocrates de gauche radicale » et de leurs « procureurs partisans anarchiques ».

« Ils disent, eh bien, nous voulons nous présenter contre Trump, en attendant, nous avons 5 000 procureurs après nous parce qu’ils ne veulent pas se présenter contre nous », a-t-il déclaré. « Nous les avons battus la première fois, nous avons fait beaucoup mieux la deuxième fois. »

Le discours était le deuxième de la journée de M. Trump lors d’une convention d’État partie. Plus tôt dans la journée, il a pris la parole lors de la convention de l’État partie de Géorgie, où il a excorié M. Smith et l’enquête qui a conduit à la deuxième inculpation pénale de l’ancien président.

M. Trump a qualifié l’acte d’accusation de « chasse aux sorcières », à l’instar de l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016 ainsi que sur ses première et deuxième destitutions.

« C’est ce qu’on appelle l’ingérence électorale », a-t-il déclaré. « Rappelez-vous, ce n’est pas moi qu’ils vont attaquer quand vous y penserez. »

M. Trump a ensuite utilisé son acte d’accusation pour faire valoir qu’il est le républicain le plus qualifié parce qu’il est capable d’absorber les coups et l’examen minutieux, arguant que les autres espoirs du GOP ne seraient pas en mesure de résister à l’assaut.

« Cette personne ne pourra pas résister au feu », a-t-il déclaré. « Et ils viennent me dire : ‘Comment supportes-tu cela ?’ Et je les regarde généralement et je dis: « D’une manière malade, j’apprécie en quelque sorte ça. »

L’ancien président a critiqué les médias pour ne pas s’être concentrés sur la supposée corruption du président Joe Biden et de son administration ou sur le fait que le président du président Joe Biden a trouvé des documents classifiés au Biden Center de l’Université de Pennsylvanie et sa résidence privée dans le Delaware. La différence entre le président sortant et son prédécesseur est que M. Biden et son équipe juridique ont rapidement alerté le gouvernement américain des dossiers et accéléré leur retour. M. Trump, selon les procureurs, s’est donné beaucoup de mal pour empêcher la remise de documents classifiés en sa possession.

Alors que les courses du GOP 2024 se concentrent, M. Trump a également utilisé le discours pour attaquer son principal rival pour l’investiture républicaine, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qu’il a pris pour appeler « Ron DeSanctimonious » ou DeSantus en abrégé.

« Nous menons Desanctimonious en grand nombre », a-t-il déclaré. « Il se dirige rapidement vers le sud. Aucune personnalité. Il faut avoir une personnalité pour gagner. Il n’a aucune personnalité.

L’ancien président s’est attribué le mérite d’avoir fait élire M. DeSantis gouverneur en 2018 alors qu’il approuvait le membre du Congrès de l’époque lors de la primaire républicaine du gouverneur cette année-là.

Les paroles de M. Trump sont intervenues malgré le fait que M. DeSantis ait dénoncé l’acte d’accusation de l’ancien président, arguant qu’il montrait un système de justice à deux niveaux.

Plus tôt dans la journée, l’ancien président Mike Pence s’est adressé à une salle de bal beaucoup plus petite ici, accusant M. Trump de renoncer à la lutte contre l’avortement malgré le fait qu’il ait nommé les juges qui ont renversé Roe contre Wade.

Mais M. Trump s’est attribué le mérite de la victoire du mouvement conservateur et anti-avortement.

« Ce que j’ai fait en tuant Roe contre Wade, ce que tout le monde disait impossible », a-t-il déclaré. « Premièrement, nous l’avons renvoyé aux États-Unis. Et numéro deux, et très important, je vous ai donné le pouvoir de négocier. Vous n’aviez aucun pouvoir auparavant.

L’ancien président a répété certaines de ses lignes les plus populaires telles que l’interdiction des soins affirmant le genre pour les jeunes transgenres et la protestation contre les mandats de vaccination dans les écoles.

M. Trump a terminé son discours sur un ton provocateur avant sa date d’audience à Miami la semaine prochaine.

« Ces fous de la gauche radicale veulent interférer avec nos élections en utilisant les forces de l’ordre », a-t-il déclaré. « C’est totalement corrompu et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. C’est la bataille finale.