Trump prône une hausse des tarifs douaniers et une baisse de l’impôt sur les sociétés dans sa bataille économique avec Harris

Les impôts et l’économie occupent une place centrale dans la campagne présidentielle de 2024. (Getty Images)

L’ancien président Donald Trump a déclaré jeudi qu’il protégerait les industries américaines s’il était réélu en augmentant les tarifs douaniers sur les importations tout en réduisant d’autres taxes et réglementations, dans un discours devant l’Economic Club de New York.

Les propos du candidat républicain à la présidentielle interviennent alors que l’économie occupe le devant de la scène à l’approche de l’élection présidentielle de 2024. Trump et la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, ont tous deux critiqué l’explosion du déficit national, les coûts élevés du logement et l’augmentation du prix des produits alimentaires.

Dans un discours de grande envergure qui a également formulé sa position ferme sur l’immigration en termes économiques et a fustigé Harris pour ce qu’il a qualifié de lacunes politiques de l’administration Biden, Trump a présenté plusieurs éléments d’une plateforme économique axée sur les réductions d’impôts sur les sociétés et les politiques protectionnistes qui, selon lui, stimuleraient l’industrie manufacturière nationale.

« Certains diront que c’est du nationalisme économique », a-t-il déclaré. « J’appelle cela du bon sens. J’appelle cela l’Amérique d’abord… Nous devons d’abord prendre soin de notre propre pays et de nos industries. »

Le discours de Trump a eu lieu un jour après que Harris ait prononcé de nouvelles propositions visant à réduire les impôts sur les petites entreprises pendant une discours dans une brasserie du New Hampshire.

Trump a annoncé qu’il réduirait l’impôt sur les sociétés et prolongerait la réduction d’impôts pour les hauts revenus qu’il avait signée durant son premier mandat, mais qu’il augmenterait les droits de douane, qui sont des taxes sur les biens étrangers. Cela obligerait les entreprises américaines à conserver leurs emplois de production dans le pays, a-t-il déclaré.

Les tarifs douaniers créeraient également un nouveau « fonds souverain » qui « générerait un profit gigantesque », a-t-il déclaré.

Il a déclaré aux économistes et aux professionnels du monde des affaires présents dans la salle qu’il comptait sur eux pour les conseiller sur le fonds, et que celui-ci serait gorgé d’argent provenant des droits de douane sur les importations étrangères.

Le « plus grand fonds souverain », a-t-il déclaré, financerait également les infrastructures, les capacités de défense et la « recherche médicale de pointe », ainsi que le remboursement de la dette nationale.

« Nous allons créer notre propre fonds souverain pour investir dans de grandes initiatives nationales au bénéfice de tous les Américains », a-t-il déclaré. « Pourquoi n’avons-nous pas de fonds souverain ? D’autres pays ont des fonds souverains. Nous n’avons rien. Nous n’avons rien. Nous allons avoir un fonds souverain ou nous pouvons l’appeler autrement. »

Bataille fiscale

Trump a déclaré au groupe que Harris augmenterait les impôts, notamment sur les gains non réalisés sur les investissements avant leur vente.

« Incroyablement, elle va demander une taxe sur les plus-values ​​non réalisées », a-t-il déclaré.

Trump abaisserait le taux d’impôt sur les sociétés de 21% à 15%, a-t-il déclaré, tandis que Harris l’augmenterait à 28%.

Il a également déclaré qu’il nommerait Elon Musk, le milliardaire propriétaire de X qui a soutenu Trump et publie régulièrement des articles sur l’élection, pour diriger une commission sur l’efficacité gouvernementale.

Trump chercherait à rendre permanentes les réductions d’impôts qu’il a signées en 2017. Les impôts ont occupé une place importante dans la campagne électorale avant l’expiration en 2025 de la loi qui a réduit les taux d’imposition des particuliers, réduit le taux d’imposition des sociétés et doublé le crédit d’impôt pour enfants.

Lors de son discours dans le New Hampshire, Harris a promis de multiplier par dix les déductions sur les frais de démarrage d’entreprise, de 5 000 à 50 000 dollars. Elle a également promis de simplifier le processus de déclaration d’impôts pour les entrepreneurs en leur permettant de demander une déduction standard, similaire à celle disponible pour les contribuables individuels.

Harris a également attiré l’attention sur son discours dans le New Hampshire lorsqu’elle a rompu avec le plan fiscal du président Joe Biden pour les plus-values, promettant « un taux qui récompense l’investissement dans les innovateurs, les fondateurs et les petites entreprises américaines ».

Harris a déclaré à la foule que toute personne gagnant 1 million de dollars ou plus verrait son taux d’imposition sur les gains en capital à long terme augmenter de 28 % sous son administration, si elle était élue. La proposition s’écarte du plan de Biden visant à augmenter les recettes en taxant les gains en capital supérieurs à 1 million de dollars à 39,6 %. Biden a également proposé une surtaxe Medicare de 5 % sur les gains en capital à long terme pour les hauts revenus.

Le taux actuel pour les hauts revenus est de 20 %.

Un impôt sur les gains en capital à long terme s’applique à tout bénéfice réalisé sur la vente d’un actif, comme des actions, des obligations ou des biens immobiliers, détenu par le propriétaire pendant plus d’un an.

Immigration

Trump a également cherché à faire de sa politique phare – une position ultra-dure sur l’immigration – une politique économique.

Un nombre croissant de migrants entrant dans le pays par la frontière avec le Mexique prennent le travail des Américains, a-t-il déclaré, ciblant particulièrement les Américains de couleur.

« Les emplois des Hispano-Américains sont gravement menacés par l’invasion qui a lieu à notre frontière », a déclaré M. Trump. « Ils volent les emplois des Hispano-Américains et des Afro-Américains. »

Il a ajouté, à tort, que tous les emplois créés pendant l’administration Biden ont été occupés par des immigrants présents illégalement dans le pays.

Trump a appelé à une programme de déportation sans précédent des immigrants sans papiers et a imputé la responsabilité du nombre record de traversées de migrants à Biden et Harris.

« Comme si personne n’avait jamais grandi auparavant »

Trump a promis une « croissance énorme », en attribuant cette croissance en grande partie à un pourcentage de droits de douane sur les importations étrangères, dont le nom n’a pas encore été précisé. Il a indiqué que son objectif en matière de droits de douane serait plus élevé que tout pourcentage avancé jusqu’à présent.

« Nous allons croître comme personne ne l’a jamais fait auparavant », a-t-il déclaré. « Nous allons générer des milliards et des milliards de dollars, ce qui réduira notre déficit. »

Il a également suggéré, lors de la séance de questions-réponses, que les fonds collectés grâce aux tarifs pourraient aider les familles à réduire le coût de la garde d’enfants, mais il a fourni peu de détails.

Mais les économistes et les critiques affirment que les grands projets économiques de Trump visant à augmenter les tarifs douaniers et à prolonger ses réductions d’impôts emblématiques entraîneront des coûts supplémentaires pour les consommateurs et ajouteront des milliers de milliards au déficit.

Le plan de Trump visant à prolonger les réductions d’impôts de 2017 ajouterait entre 4,1 et 5,8 billions de dollars au déficit national au cours de la prochaine décennie, selon au modèle budgétaire Wharton de l’Université de Pennsylvanie.

État de droit

Trump a déclaré que le pays avait souffert économiquement sous Biden et Harris à cause de ses problèmes juridiques.

Trump a fait face à quatre poursuites pénales, dont deux affaires fédérales liées à son mauvaise manipulation de documents classifiés suite à sa présidence et à son conduire pour provoquer l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Il était aussi condamné des crimes de l’État de New York liés à un arrangement illégal de pots-de-vin lors de sa première campagne à la Maison Blanche et est accusé en Géorgie d’ingérence électorale liée à la campagne de 2020.

Il a déclaré jeudi que les poursuites étaient motivées par des raisons politiques, ce qui a fait perdre aux investisseurs la confiance dans la gouvernance du pays. Il a laissé entendre qu’il riposterait et a déclaré qu’il éliminerait les poursuites politiques.

« Ils doivent toujours se rappeler que ce jeu peut être joué à deux », a-t-il déclaré. « Personne n’a jamais pensé que cela était possible. C’est ainsi que l’on provoque une fuite massive des capitaux et que l’on transforme des nations autrefois prospères en ruines absolues. Ma priorité en tant que président sera de rétablir un État de droit juste, égal et impartial en Amérique. Nous avons perdu l’État de droit. »

ABONNEZ-VOUS : RECEVEZ LES TITRES DU MATIN DANS VOTRE BOÎTE DE RÉCEPTION