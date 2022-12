Trump promet une réforme de la liberté d’expression du gouvernement, des universités et de la technologie

Donald Trump a annoncé jeudi une série de propositions agressives et ambitieuses pour défaire ce qu’il a qualifié de suppression de la liberté d’expression aux États-Unis s’il est élu président en 2024.

Trump, qui a perdu sa candidature à la réélection de la Maison Blanche en 2020, a promis dans un discours enregistré sur vidéo qu’il ciblerait les agences gouvernementales et les employés, les universités et les entreprises technologiques avec une série de décrets et de politiques visant à leur prétendue censure des discours et des idées.

Entre autres choses, Trump s’est engagé à “interdire que l’argent fédéral soit utilisé pour qualifier le discours national de” mauvaise “ou de” désinformation “”, y compris les subventions fédérales et le soutien aux prêts étudiants pour les universités.

“Le cartel de la censure doit être démantelé et détruit et cela doit se produire immédiatement”, a déclaré le républicain, qui est enclin à l’hyperbole linguistique et trop prometteur lorsqu’il annonce des plans.

“Quand je serai président, tout ce système pourri de censure et de contrôle de l’information sera arraché du système dans son ensemble. Il ne restera plus rien”, a-t-il déclaré.

Trump et d’autres personnalités de droite affirment depuis des années qu’ils sont victimes d’efforts visant à limiter leur discours par de prétendus acteurs “de l’État profond”, des médias grand public et des sociétés de médias sociaux.

Ces affirmations ont pris de l’ampleur ces dernières semaines avec la publication plus tôt ce mois-ci de ce que Twitter Le PDG Elon Musk a appelé les “fichiers Twitter” pour étayer les affirmations selon lesquelles la direction précédente de l’entreprise gérait la modération du contenu d’une manière qui était biaisée contre les conservateurs. Remis à une poignée d’écrivains conservateurs, ils ont publié une série de tweets détaillant la décision de la société de médias sociaux avant les élections de 2020 de supprimer temporairement un article du New York Post sur le contenu d’un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden, le fils du président Joe Biden.

Musk est même allé jusqu’à dire que Twitter, qu’il a acheté en octobre, a interféré avec les élections américaines. Twitter n’a pas répondu aux demandes d’enregistrements de CNBC et du New York Times.

Trump a déclaré que “dans les heures suivant mon investiture”, il signerait un décret interdisant aux agences fédérales “de s’entendre” avec d’autres pour censurer ou autrement limiter les propos licites des individus.

Il a également déclaré qu’il entamerait un processus pour identifier et licencier “tous les bureaucrates fédéraux qui se sont livrés à la censure nationale”.

Et il a déclaré qu’il ordonnerait au ministère de la Justice “d’enquêter sur toutes les parties impliquées dans le nouveau régime de censure en ligne, qui est absolument destructeur et terrible, et de poursuivre de manière agressive tous les crimes identifiés”.

“Il s’agit notamment d’éventuelles violations de la loi fédérale sur les droits civils, des lois sur le financement des campagnes, de la loi électorale fédérale, de la loi sur les valeurs mobilières et des lois antitrust, de la loi Hatch et d’une foule d’autres infractions pénales, réglementaires et constitutionnelles potentielles”, a-t-il déclaré.

Trump a réitéré son désir de longue date d’abroger l’article 230 de la Communications Decency Act, qui protège les sites Web contre les poursuites pour le contenu publié par leurs utilisateurs.

Tout comme il n’y a aucune garantie que Trump sera le candidat présidentiel du GOP en 2024 – ou qu’il gagnerait une élection générale – il n’y a aucune garantie qu’il puisse ou qu’il suive l’une ou l’autre des promesses du plan annoncé jeudi. .

Lorsqu’il était président, Trump était frustré par son incapacité à forcer le DOJ à faire ce qu’il voulait faire, comme prendre des mesures pour inverser sa défaite électorale face à Biden, et était furieux que le département ait nommé un avocat spécial, Robert Mueller, pour enquêter. le contact de sa campagne de 2016 avec les Russes.

Et lorsque Trump a opposé son veto à la loi sur l’autorisation de la défense nationale à la fin de 2020 parce que le projet de loi n’incluait pas l’élimination de l’article 230, le Congrès a annulé ce veto.