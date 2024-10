Trump promet une position gouvernementale à Musk — RT World News

Le candidat républicain envisage de faire du milliardaire son « secrétaire à la réduction des coûts »

L’ancien président américain et candidat républicain Donald Trump a promis de créer un nouveau bureau spécifiquement pour le patron de SpaceX et de Tesla, Elon Musk, s’il remportait les élections de novembre.

Le candidat à la présidentielle a fait ces remarques lors de son apparition dans l’émission Sunday Morning Futures de Fox News. Trump a salué le milliardaire comme un « un homme d’affaires formidable » et un « une excellente réduction des coûts » lui suggérant un éventuel rôle à la Maison Blanche.

« Vous pensez à lui pour la science et les fusées et à chaque fois, il me parle d’une nouvelle vis qui a été développée. Il a développé une nouvelle vis. Les vis sont difficiles et elles sont en titane et c’est tellement excitant », » a déclaré Trump.

« Nous aurons un nouveau poste : secrétaire à la réduction des coûts. Elon veut faire ça et nous avons des gens incroyables. Il dirige une grande entreprise. a-t-il ajouté, affirmant que Musk avait déjà manifesté son intérêt pour un tel rôle.















Trump a également parlé des projets spatiaux ambitieux de Musk, affirmant que ce dernier lui avait promis de « Arrivez sur Mars avant la fin de mon administration, qui sera bien avant, espérons-le, la Chine ou la Russie. »

Musk est depuis longtemps un partisan ouvert de Trump et a fait à plusieurs reprises des déclarations audacieuses en faveur du républicain. Plus tôt ce mois-ci, il a fait une apparition surprise lors d’un rassemblement de campagne Trump à Butler, en Pennsylvanie, appelant au vote de novembre « l’élection la plus importante de notre vie » et revendiquer le camp adverse « veut vous priver de votre liberté d’expression. »

Par ailleurs, Musk a attaqué les autres milliardaires qui soutiennent la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris, suggérant qu’ils l’étaient. « terrifié » d’une victoire potentielle de Trump étant donné que beaucoup d’entre eux figuraient probablement sur la liste des clients de Jeffrey Epstein. Trump a suggéré que celui d’Epstein « Livre noir » pourrait être rendu public s’il remporte les élections.