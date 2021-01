Après avoir publié une vidéo condamnant l’émeute de Capitol Hill et apparemment finalement concédé à Joe Biden, le président Donald Trump a promis à ses partisans que son mouvement politique «aura une voix géante dans le futur».

«Les 75 millions de grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et Make AMERICA GREAT AGAIN, auront une VOIX GÉANTE dans le futur,» il a tweeté vendredi. « Ils ne seront pas méprisés ou traités injustement de quelque manière que ce soit, forme ou forme !!! »

Dans un discours vidéo de la veille, Trump a condamné ce qu’il a appelé un «Attaque odieuse» par ses partisans au Capitole américain mercredi. Dans un discours prononcé mercredi devant des foules de partisans à Washington, Trump a exhorté ses partisans à «Faites entendre votre voix de manière pacifique et patriotique» à l’extérieur du Capitole.

Cependant, la foule a rapidement pénétré à l’intérieur du bâtiment, vandalisant les bureaux des législateurs et se heurtant à la police. Un manifestant non armé a été abattu par la police, un policier a été blessé par des manifestants et est décédé plus tard, et trois autres personnes ont souffert « urgences médicales » Et mouru.

Cependant, le discours vidéo de Trump a conduit certains de ses partisans à accuser le président de les avoir traités injustement. Ils attaqué Trump pour les jeter « sous le bus« en appelant à leurs poursuites et à capituler devant Biden après avoir promis de « jamais » renoncer à se présenter à l’élection présidentielle.

Mis à part son discours vidéo et son tweet de vendredi matin, Trump est inactif sur Twitter depuis les événements de mercredi. Twitter l’a verrouillé pendant 12 heures pour avoir prétendument incité à la violence, tandis que d’autres réseaux sociaux, parmi lesquels Facebook, Instagram et Twitch, ont tous expulsé le président de leurs plates-formes indéfiniment.

Sur le plan politique, les démocrates ont rédigé des articles de destitution contre Trump, avec un vote possible dès la semaine prochaine. À défaut d’un vote de destitution réussi et d’une destitution rapide, Trump quittera ses fonctions le 20 janvier.

