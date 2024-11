Trump promet d’expulser les sans-papiers. Qu’est-ce que cela signifierait pour les produits laitiers de l’Idaho ?

Lors de la Convention nationale républicaine, les intervenants ont expliqué qu’une deuxième administration de Donald Trump procéderait à la « plus grande expulsion de l’histoire », NPR. signalé. Trump a déclaré que s’il était réélu, il expulserait jusqu’à 20 millions d’immigrés sans papiers. (En 2021, le Pew Research Center estimé il y avait environ 10 millions d’immigrants sans papiers aux États-Unis)

Si cela se produisait, l’Idaho en ressentirait les effets avec acuité, disent les experts. Les travailleurs nés à l’étranger, y compris les travailleurs non autorisés ou sans papiers, jouent un rôle essentiel dans l’industrie laitière de l’État, explique Phil Watson, économiste au Collège des sciences agricoles et de la vie de l’Université de l’Idaho.

Vaches dans une ferme laitière de la région de Boise. L’industrie laitière de l’Idaho dépend fortement de la main-d’œuvre immigrée, affirment les experts.

Les prix du lait stagnent depuis des années dans tout le pays, selon le New York Times signalé en octobre, laissant les emplois industriels difficiles et dangereux sous-payés et peu attrayants pour de nombreux Américains. Les travailleurs nés à l’étranger finissent par « occuper des emplois que les Américains n’acceptent pas », selon une étude de février. étude menée par le McClure Center for Public Policy Research de l’Université de l’Idaho.

Dans les industries laitières et autres, « les entreprises emploient des travailleurs non autorisés pour répondre à leurs besoins en main-d’œuvre parce qu’ils sont introuvables », selon l’étude. Résumé exécutif dit. Sans cette main-d’œuvre, « les entreprises s’adaptent… en renonçant aux opportunités de croissance, en réduisant la production ou même en fermant leurs portes ».

Combien de travailleurs laitiers de l’Idaho sont sans papiers ?

Contrairement aux tendances nationales, la population d’immigrants illégaux de l’Idaho est restée stable à environ 35 000 personnes entre 2005 et 2021, selon l’Université de l’Idaho. signalé en juin.

Il y a environ 4 400 travailleurs laitiers sur place dans l’Idaho, dont près de 90 % sont nés à l’étranger, selon le Association des producteurs laitiers de l’Idaho.

Il est difficile de savoir combien de ces travailleurs se trouvent illégalement aux États-Unis, a déclaré Watson par téléphone à l’Idaho Statesman. Les dirigeants de l’industrie sont catégoriques sur le fait que « personne (qu’ils) embauchent n’est sans papiers », a-t-il déclaré, mais « que ces documents soient légitimes ou non… ils diraient : « Cela ne dépend pas de nous ».

« L’industrie ne veut pas se consacrer à la vérification de documents », a-t-il déclaré.

Dans une étude de 2012, Watson et son collègue Hernan Tejeda ont découvert que la main-d’œuvre née à l’étranger était beaucoup plus nombreuse que ce que suggèrent les recensements et autres données démographiques gouvernementales, même s’il était difficile d’obtenir des chiffres précis.

Rick Naerebout, le PDG de Association des producteurs laitiers de l’Idahoestime que les travailleurs non autorisés occupent jusqu’à 30 000 emplois dans l’Idaho.

Les recherches de Watson et Tejeda ont révélé que si l’Idaho réduisait de 50 % son offre de travailleurs nés à l’étranger et moins instruits, le PIB de l’État chuterait de plus de 900 millions de dollars. D’ici 2024, ce nombre n’aura fait qu’augmenter, a-t-il déclaré au Statesman.

Conséquences de l’expulsion des travailleurs laitiers

Sans les travailleurs nés à l’étranger dans l’industrie laitière de l’Idaho, Pete Wiersma, président de l’Idaho Dairymen’s Association, a déclaré au Times qu’il ne pensait pas qu’il y aurait du lait. « Je ne pense tout simplement pas que nous puissions y parvenir », a-t-il déclaré.

Watson a déclaré que cette affirmation pourrait être un peu « grandiloquente », mais que l’économie de l’État en subirait un sérieux coup sans ces travailleurs. Vaches laitières il faut traire au moins quotidiennement. Si d’autres États avaient des politiques d’immigration plus clémentes que l’Idaho, « vous verrez certainement des troupeaux bouger », a-t-il déclaré.

« Les gens n’arrêtent pas de traire les vaches, mais ils changent de mains, c’est sûr », a-t-il déclaré.

Mais étant donné la brutalité des politiques proposées, Naerebout a déclaré que les effets pourraient être plus étendus. L’Idaho est le troisième plus grand État laitier du pays, a-t-il déclaré, « donc ce qui se passe ici aurait un impact sur l’ensemble de l’industrie ».

Il n’y a tout simplement pas assez de travailleurs dans l’Idaho pour remplacer les travailleurs nés à l’étranger dans les emplois laitiers, a-t-il déclaré. Et si les vaches ne peuvent pas être traites à temps, elles peuvent rapidement développer des maladies ou arrêter complètement de allaiter.

L’Idaho pourrait ressentir l’effet au-delà des quelque 4 000 travailleurs des fermes laitières. L’industrie rapporte des milliards de dollars à l’État, a découvert Watson, créant des emplois à la fois pour les producteurs de lait et les transformateurs. Même les résidents sans lien évident avec l’industrie peuvent en ressentir les effets.

« Les laiteries et les cinémas sont connectés », a-t-il déclaré. «Traire les vaches, c’est payer les employés. Les employés vont au cinéma… Il y a beaucoup de ces emplois dont ils ne s’en rendent pas compte, mais ils travaillent indirectement pour les produits laitiers.

L’Idaho rural, où les fermes laitières sont les plus répandues, connaîtrait « absolument » un « impact démesuré » de la perte de ces travailleurs, a déclaré Naerebout.

Les politiciens qui prônent des politiques dures interdisant les travailleurs non autorisés savent qu’il pourrait y avoir des effets négatifs, a déclaré Watson, mais ils peuvent croire que leur approche est valable malgré tout – que l’État ou le pays doit faire respecter l’État de droit.

Il a fait une comparaison avec un État de Washington taxe sur les émissions de carbone ça, le Washington Post signaléa fait monter les prix de l’essence dans le but d’obliger les grands émetteurs de gaz à effet de serre à « payer pour leur pollution ». Les politiciens de l’État « comprennent qu’ils nuisent à l’économie de Washington… mais ils le font parce qu’ils pensent que c’est la bonne chose à faire », a déclaré Watson.

L’industrie laitière de l’Idaho milite depuis longtemps en faveur d’une réforme de l’immigration, luttant pour des changements dans le programme de visa des travailleurs invités du pays afin de créer une « main-d’œuvre qualifiée et fiable » et « d’assurer la sécurité des agriculteurs et de leurs employés », selon points de discussion la Fédération de l’Idaho Farm Bureau a partagé avec l’homme d’État.

L’association soutient statut juridique pour les travailleurs agricoles existants et leurs familles immédiates et accès à un programme de visa de travailleur pour les employeurs agricoles travaillant toute l’année. Son site Internet indique que la vérification du statut juridique des travailleurs « relève de la responsabilité du gouvernement américain, et non des employeurs ».

L’industrie laitière de l’Idaho s’est montrée particulièrement ouverte sur ce sujet car elle fait face à des difficultés particulières pour accéder aux travailleurs nés à l’étranger. L’industrie n’a pas accès au programme de visa H-2A du pays utilisateur, qui fait venir des travailleurs dans le pays sur une base temporaire et est conçu pour répondre aux pics saisonniers des besoins en main-d’œuvre, plutôt que pour répondre aux besoins de travail toute l’année des fermes laitières.

« Mais ne vous y trompez pas », a déclaré Naerebout. « Toutes les estimations raisonnables indiquent que 50 % de la main d’œuvre agricole n’est pas autorisée. C’est donc bien plus qu’un simple problème laitier, en particulier pour un État comme l’Idaho, où l’agriculture est l’épine dorsale de notre économie.

