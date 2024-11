Trump promet des « positions d’influence » pour Musk et Kennedy — RT World News

Le candidat républicain a indiqué que RFK Jr. « s’occuperait de la santé », tandis que le PDG de Tesla travaillerait à réduire les dépenses publiques.

Donald Trump a confirmé qu’il donnerait aux PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk et Robert F. Kennedy Jr. « influent » positions dans son gouvernement s’il remporte la prochaine élection présidentielle.

Lors d’un entretien avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, lors d’un événement de campagne en Arizona jeudi, on a demandé à Trump si Kennedy ou Musk deviendraient des figures clés de son administration s’il était réélu le 5 novembre.

« Ouais, je le fais. Je pense que oui, » a répondu l’ancien président. Il a toutefois noté que Musk avait indiqué qu’il « ne veut pas devenir secrétaire de quelque chose » et veut plutôt se concentrer sur la recherche de moyens de réduire le gaspillage dans les dépenses publiques.

« Il pense qu’il peut réduire de 2 000 milliards de dollars sans affecter personne, et je pense qu’il peut le faire. » » a déclaré Trump. « Il veut réduire les coûts, il veut sauver le pays. »

Bien qu’il ait initialement proclamé sa neutralité politique, Musk a officiellement soutenu Trump plus tôt cette année et est devenu un partisan majeur de l’ancien président dans sa tentative d’obtenir un second mandat. Trump a promis au PDG de Tesla qu’il créerait un « Efficacité du gouvernement » commission, baptisée DOGE, qui serait dirigée par le milliardaire s’il remporte les élections.

S’exprimant lors d’un événement de campagne Trump à New York la semaine dernière, Musk a suggéré qu’il pourrait réduire le budget fédéral annuel de « au moins 2 000 milliards de dollars » affirmant que l’argent des contribuables américains était « être gaspillé. »















Concernant Kennedy, Trump a déclaré à Carlson qu’il souhaitait que l’ancien démocrate – qui s’est présenté comme indépendant lors de la course présidentielle de cette année avant d’abandonner et de soutenir Trump – « travailler sur la santé » et « prends soin de toi » de la population américaine.

« Il a raison sur beaucoup de choses dont il parle, parce que vous savez, nous ne sommes pas un pays en bonne santé », » a déclaré Trump.

Plus tôt cette semaine, Kennedy lui-même a confirmé que Trump lui avait promis un rôle dans son administration, notant que même s’il ne dirigerait aucune agence gouvernementale, il jouerait probablement un rôle dans le choix d’un conseiller principal.

Le coprésident de l’équipe de transition de Trump, Howard Lutnic, a également déclaré mercredi que Kennedy ne dirigerait pas le département de la Santé et des Services sociaux si Trump était réélu.

Trump avait déjà salué les décennies de travail de Kennedy en tant que défenseur de la santé des familles et des enfants américains et avait indiqué qu’il établirait un « panel des meilleurs experts » cela fonctionnerait avec lui pour enquêter «qu’est-ce qui cause l’augmentation depuis des décennies des problèmes de santé chroniques et des maladies infantiles» aux États-Unis.