Les restrictions économiques imposées par les États-Unis aux autres pays nuisent au dollar, a déclaré le candidat républicain à la présidence

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a promis de réduire drastiquement le recours aux sanctions par les États-Unis s’il remporte l’élection de novembre.

Lors d’une apparition au Club économique de New York jeudi, on a demandé à Trump s’il prévoyait « renforcer ou modifier » Les restrictions économiques imposées par Washington à la Russie et à d’autres pays.

« Je veux utiliser les sanctions le moins possible » il a répondu, expliquant qu’il y a « un problème » avec le recours massif à de telles sanctions par les États-Unis, car « En fin de compte, cela tue votre dollar et tout ce que le dollar représente. »

C’est « important » pour que le dollar reste la monnaie de réserve internationale, a insisté l’ancien président.

« Si nous perdions le dollar comme monnaie mondiale, je pense que ce serait l’équivalent de perdre une guerre, cela ferait de nous un pays du tiers monde. Et nous ne pouvons pas laisser cela se produire », il a dit.

Trump, qui a imposé diverses restrictions à la Russie, à l’Iran et à la Corée du Nord au cours de son mandat entre 2017 et 2021, a reconnu qu’il était lui-même le principal responsable de ces restrictions. « utilisateur de sanctions ».















« J’utilise des sanctions très sévères contre les pays qui le méritent. Et puis je les lève parce que, regardez, vous perdez l’Iran, vous perdez la Russie. La Chine essaie de faire de sa monnaie la monnaie dominante… toutes ces choses se produisent », il a dit.

Le président russe Vladimir Poutine a insisté plus tôt cette semaine sur le fait que « aucun autre [US] « Le président n’a jamais imposé autant de restrictions et de sanctions à la Russie » comme Trump.

S’exprimant sur la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris, Poutine a déclaré qu’elle avait « un rire très contagieux, qui montre que tout va bien pour elle… mais si tout va si bien pour Mme Harris, peut-être qu’elle s’abstiendrait d’agir de cette façon [if she wins the election]? »

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé un nombre record de 22 000 sanctions à Moscou depuis 2014, lorsque la Crimée a rejoint la Russie et qu’un conflit entre l’Ukraine et les républiques du Donbass a éclaté à la suite d’un coup d’État soutenu par l’Occident à Kiev. Le nombre de restrictions a explosé après le lancement de l’opération militaire de Moscou contre l’Ukraine en février 2022. Les autorités russes ont condamné les sanctions comme étant illégales, en répondant par des interdictions de voyager à l’encontre des responsables occidentaux et par d’autres mesures.

En juillet, le Washington Post a rapporté qu’un tiers des pays du monde, dont 60 % des pays à faible revenu, sont actuellement soumis à une forme ou une autre de sanctions américaines. Les sources ont déclaré au journal que le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) était dans une situation chaotique, car il ne pouvait plus gérer la charge de travail que représente le maintien d’un réseau aussi complexe de sanctions économiques.