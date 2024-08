Trump promet de lancer la Garde nationale spatiale s’il est élu

L’ancien président Donald Trump a promis lundi de créer une Garde nationale spatiale s’il était à nouveau élu commandant en chef en novembre, qualifiant cela d’étape cruciale pour garantir que l’Amérique continue de renforcer ses défenses militaires dans l’espace.

Ces remarques, faites lors de la conférence de l’Association de la Garde nationale des États-Unis à Détroit, ajoutent un niveau de complication supplémentaire à une question sur laquelle se disputent les dirigeants militaires, les membres du Congrès et les gouverneurs des États.

Mais Trump, qui est le candidat républicain à la présidence, a promis de régler le problème et aller de l’avant avec l’idée.

« Le temps est venu de créer une Garde nationale spatiale comme principale réserve de combat de la Force spatiale américaine », a-t-il déclaré devant quelque 4 000 membres du groupe lors d’un discours de grande envergure. « En tant que président, je signerai donc une loi historique créant une Garde nationale spatiale. »

Le Congrès approuve les employés à temps partiel de la Force spatiale, mais toujours pas de garde spatial

En avril, les gouverneurs de 48 États et de cinq territoires américains a écrit au secrétaire à la Défense Lloyd Austin s’opposant aux projets de transfert de milliers de membres de la Garde nationale aérienne vers la Force spatiale.

Ils ont fait valoir que cette mesure, proposée par l’administration du président Joe Biden comme alternative à la création d’une Garde nationale spatiale autonome, « réduit l’autorité des gouverneurs au sein de leurs États et territoires, et porte atteinte aux partenariats de longue date, aux précédents, à la préparation militaire et à l’efficacité opérationnelle ».

Parmi les signataires de la lettre figurait le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, désormais colistier de la vice-présidente Kamala Harris dans sa tentative de remporter la Maison Blanche à la place de Trump.

Les responsables de la NGAUS ont soutenu la création d’une garde nationale spatiale autonome et ont salué la promesse de Trump. Ils ont noté qu’environ 10 % des effectifs actuels de la Force spatiale pour les opérations proviennent des unités de la Garde nationale aérienne et ont déclaré que l’absence d’une structure distincte de la Garde nationale spatiale finit par « déconnecter » les troupes de leur travail.

Les responsables du Pentagone se sont opposés à cette idée, affirmant qu’un transfert ponctuel de certaines missions de la Garde à la Force spatiale serait moins coûteux et moins compliqué que la création d’une nouvelle force de réserve.

Plus tôt cet été, les législateurs de la Chambre des représentants ont inclus des dispositions créant une garde nationale spatiale dans leur projet de loi d’autorisation annuelle de la défense. Mais les législateurs du Sénat ont opté à la place pour une nouvelle étude sur les besoins en forces, repoussant la décision finale à plus tard.

Les deux chambres devraient s’entendre sur un texte de compromis dans les semaines à venir, sans qu’aucune résolution claire ne soit trouvée sur cette question.

Dans son discours, Trump a qualifié la création de la Force spatiale de « l’une des réalisations dont je suis le plus fier au cours de mon premier mandat » et a affirmé que grâce à cette initiative, « nous sommes désormais leaders dans le domaine spatial au sein des forces armées ».

Les responsables de la Force spatiale ont demandé un effectif final de 9 800 personnes pour l’exercice 2025, soit moins de 6 % du personnel total du Corps des Marines, la deuxième plus petite branche du ministère de la Défense en termes d’effectifs.