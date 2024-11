Le candidat républicain à la présidentielle américaine a déclaré qu’il « dissocierait » les deux superpuissances s’il était réélu.

Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a imputé à l’administration du président Joe Biden l’approfondissement des liens russo-chinois, promettant de creuser un fossé entre les deux superpuissances nucléaires.

Dans une interview en direct avec le journaliste américain Tucker Carlson devant une foule nombreuse de partisans à Glendale, en Arizona, Trump a accusé Biden de nuire à la position de l’Amérique dans le monde.

« Nous sommes une nation en faillite » dit-il. « Nous sommes une nation en très grave déclin. »

L’ancien président a ensuite reproché à Biden d’avoir encouragé une coopération plus étroite entre Moscou et Pékin.

« Regardez ce que ces gens stupides ont fait. Ils ont permis à la Russie, à la Chine, à l’Iran, à la Corée du Nord et à d’autres de se réunir en un seul groupe. » a déclaré Trump. Il a ajouté qu’un de ses professeurs à la Wharton School of Finance lui avait dit que « La seule chose que vous ne voulez jamais, c’est l’union de la Russie et de la Chine. »















« Nous les avons unis à cause du pétrole. Biden les a unis. C’est dommage », » a-t-il ajouté, sans plus de détails. « Je vais devoir les dissocier, et je pense que je peux le faire aussi. »

Trump a exprimé ses craintes quant à l’avenir du dollar américain dans le commerce international. « Nous perdons le dollar comme étalon à cause de ces gens… si nous perdons le dollar comme étalon, c’est comme perdre une guerre », dit-il.

La Russie et la Chine sont membres de plusieurs groupes régionaux, dont les BRICS et l’Organisation de coopération de Shanghai. Les deux pays ont décrit leurs relations comme un partenariat stratégique et se sont ralliés aux « l’unilatéralisme » sur la scène mondiale. Pékin a refusé de se joindre aux sanctions économiques occidentales imposées à la Russie à cause du conflit ukrainien.















Les États-Unis ont déconnecté la banque centrale russe des transactions en dollars et ont ensuite interdit l’exportation de ses billets de banque vers le pays, conformément à leur campagne massive de sanctions contre Moscou.

La Russie et les autres membres des BRICS ont commencé à utiliser leur propre monnaie nationale dans 65 % de leurs échanges commerciaux, a déclaré le président russe Vladimir Poutine le mois dernier. Environ 90 % des transactions de la Russie avec son plus grand partenaire commercial, la Chine, sont effectuées dans leurs monnaies nationales, a déclaré Poutine plus tôt cette année.

Lors du sommet des BRICS à Kazan en Russie le mois dernier, les États membres ont condamné « illégal » Sanctions occidentales, affirmant que les restrictions portent atteinte à l’économie mondiale.