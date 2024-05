Le candidat républicain présumé s’engage à mettre fin à l’implication des États-Unis dans les « guerres des autres peuples »

L’ancien président américain Donald Trump a réitéré sa promesse de mettre fin rapidement au conflit russo-ukrainien s’il est réélu en novembre. Le favori républicain a fait valoir qu’en finançant « les guerres des autres » les États-Unis augmentent la probabilité d’une guerre mondiale et ont promis de mettre fin à ce type de financement.

S’exprimant samedi lors de la convention nationale du Parti libertaire à Washington DC, Trump a affirmé que sous la direction actuelle, les États-Unis sont en train de devenir un pays « Nation en faillite » et a promis de restaurer « paix et stabilité » s’il retourne à la Maison Blanche.

Il a cité comme principales priorités la fin de la crise frontalière, l’arrêt du gaspillage de l’argent des contribuables américains pour financer les armées étrangères et la protection des frontières. « La souveraineté américaine des mains rampantes du gouvernement mondial. »

« Nous dirons liberté, prospérité et capitalisme en Amérique » » a déclaré Trump en s’adressant à la foule enthousiaste. «Et avant même d’arriver au Bureau Ovale, peu après notre victoire à la présidence, je ferai en sorte que l’horrible guerre entre la Russie et l’Ukraine soit réglée afin que nous arrêtions de dépenser des centaines de milliards de dollars pour mener les guerres des autres et que nous commencions immédiatement à économiser des milliers et les sons des vies, » il ajouta.















« Je m’engage à restaurer la paix et la stabilité et à arrêter la marche de Joe Biden vers la Troisième Guerre mondiale », » a-t-il poursuivi, avertissant qu’une potentielle guerre mondiale serait « pas comme les autres » en raison de l « armes massives » et prétendant qu’il est « le seul » qui peut l’arrêter.

Bien que Trump n’ait pas précisé comment il envisageait de mettre fin au conflit russo-ukrainien, il avait précédemment déclaré au Premier ministre hongrois Viktor Orban qu’il avait un « plan détaillé » et s’est engagé à mettre fin aux hostilités « dans 24 heures. »

« Si les États-Unis ne fournissent pas l’argent, les Européens ne seront pas en mesure de financer cette guerre à eux seuls, et alors la guerre prendra fin. » Orban a déclaré dans une interview plus tôt cette année, ajoutant que Trump avait prouvé qu’il était « un homme de paix ».

EN SAVOIR PLUS:

Les armes américaines ne font que prolonger « l’agonie du régime de Kiev » (Russie)

Plus tôt cette semaine, le Pentagone a révélé un programme d’aide supplémentaire de 275 millions de dollars pour Kiev dans le contexte de l’offensive russe dans la région de Kharkov, et a laissé entendre qu’il pourrait donner son feu vert à des frappes. « au plus profond du territoire russe » en utilisant des armes fournies par les États-Unis. Cette décision a suscité des critiques de la part de Moscou, l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, affirmant que Washington n’était pas intéressé par le rétablissement de la paix en Europe et «fait tout pour prolonger le conflit et augmenter les pertes du côté russe et ukrainien».