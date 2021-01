Donald Trump a exhorté ses partisans à « se préparer à voter » lors du second tour du Sénat de Géorgie quelques heures à peine après avoir affirmé que la course était « illégale et invalide » en raison de ce qu’il a décrit comme un processus de vote « inconstitutionnel », en tant que faction croissante de républicains. craint que le président ne sabote délibérément la course.

Trump a tweeté samedi matin exhortant ses partisans à soutenir les deux candidats au Sénat du GOP, David Perdue et Kelly Loeffler, avant un dernier rassemblement à Dalton, en Géorgie, lundi soir.

«Sera en Géorgie lundi soir à 21h00 pour le RALLYE pour deux GRANDES personnes, @sendavidperdue & @kloeffler. PRÉPAREZ-VOUS À VOTER MARDI !!! ‘ il a tweeté samedi matin.

Le président a semblé revenir sur sa diatribe sur Twitter quelques heures plus tôt le jour du Nouvel An, où il affirmait que l’ensemble de l’élection géorgienne n’était « ni légale ni constitutionnelle » en raison de modifications « massives » du processus de vote, selon lui, ont été apportées « à la hâte » se présenter à l’élection présidentielle.

Il a spécifiquement visé le « décret de consentement » de la Géorgie – un accord bipartisan conclu en mars par des responsables démocrates et républicains de l’État qui fixait des normes pour la validation des signatures sur les bulletins de vote absents.

Il a également continué à faire valoir des allégations non fondées de fraude électorale généralisée, affirmant sans preuve qu’il y avait eu une « corruption massive » lors des élections de 2020 dans le fil Twitter marqué par un avertissement « contesté » par la plateforme.

Ses commentaires – qui pourraient empêcher ses partisans de se rendre aux urnes – interviennent quelques jours à peine avant le vote crucial qui décide finalement quel parti contrôlera le Sénat.

Trump a d’une part exhorté ses partisans à soutenir Loeffler et Perdue dans la course au second tour, mais a également continué à saper tout le processus électoral.

Mike Allen, co-fondateur d’Axios, a déclaré jeudi à CNBC qu’une « grande tension » du propre parti de Trump craignait maintenant que le président tente de saboter la course en raison de son propre échec à prendre l’État.

Donald Trump monte à bord d'Airforce One au départ de l'aéroport international de Palm Beach à West Palm Beach, en Floride, le 31 décembre.

« Avant même de discuter de la corruption massive qui a eu lieu lors de l’élection de 2020, qui nous donne beaucoup plus de voix qu’il n’est nécessaire pour gagner tous les Swing States (il n’en faut que trois), il faut noter que les législatures des États n’étaient en aucun cas responsables des changements massifs apportés au processus de vote, aux règles et aux règlements, dont beaucoup ont été faits à la hâte avant les élections, et donc l’ensemble des élections d’État n’est ni légale ni constitutionnelle », a tweeté Trump vendredi.

De plus, le décret de consentement de la Géorgie est inconstitutionnel et l’élection présidentielle de l’État 2020 est donc à la fois illégale et invalide, et cela inclurait les deux élections sénatoriales actuelles.

Dans le Wisconsin, les électeurs ne demandant pas de candidatures invalident l’élection. Tout cela sans même discuter des millions de votes frauduleux qui ont été exprimés ou modifiés!

Le fil a été giflé d’avertissements de validité de Twitter selon lesquels l’allégation de fraude électorale est contestée et que les responsables électoraux ont certifié l’élection présidentielle pour Joe Biden.

Les responsables électoraux ont déclaré que Joe Biden avait remporté la Géorgie avec 49,5% des voix contre 49,3% pour Trump.

Dans la diatribe, Trump a déclaré que le décret de consentement rendait sa propre perte en Géorgie et les deux tours du Sénat « invalides ».

Le décret donne aux électeurs la possibilité de corriger les bulletins de vote par correspondance lorsqu’il y a un décalage présumé entre leur signature sur leur bulletin de vote et leur signature que les fonctionnaires électoraux ont dans leurs dossiers.

Le processus de vérification des signatures a été au cœur de nombreuses poursuites judiciaires infructueuses de Trump pour annuler les élections, son équipe juridique faisant valoir que l’accord était illégal car il n’impliquait pas les législatures des États.

L’argument a cependant échoué parce que les décisions de la Cour suprême permettent aux législatures de déléguer leur autorité à d’autres représentants de l’État, selon le National Constitution Center.

Ni Loeffler ni les bureaux de Perdue n’ont renvoyé les demandes de commentaires de DailyMail.com sur les affirmations de Trump concernant le second tour de mardi.

L’affaiblissement répété par Trump de la validité de la course au Sénat pourrait faire plus de mal que de bien à son parti en dissuadant ses partisans de se rendre aux urnes.

Les craintes grandissent que Trump empêche ses partisans de se rendre aux urnes pour le vote crucial qui décide finalement quel parti contrôlera le Sénat. Tout en exhortant ses partisans à soutenir Kelly Loeffler (à gauche) et David Perdue (à droite) dans la course au second tour, il a également continué à saper l’ensemble du processus électoral.

Le résultat du second tour de janvier décidera finalement qui prendra le contrôle du Sénat. Les démocrates sur la photo Raphael Warnock (à gauche) et Jon Ossoff (à droite)

Les théoriciens du complot soutenant Trump ont déjà menacé d’organiser un boycott pour faire dérailler les chances des candidats du GOP de revendiquer les sièges.

Allen d’Axios a déclaré jeudi à Squawk Box que de nombreux républicains pensent que Trump nuit aux campagnes de Loeffler et Perdue pour envoyer un message indiquant que le parti a besoin de lui.

« Les républicains pensent fortement que le président Trump sabote cette course. Il a tellement fait pour ne pas aider ces candidats », a déclaré Allen.

«Je parle aux républicains et ils regardent ce qui se passe, et ils disent: » Vous savez, il doit penser: « Je veux envoyer un message, si je ne suis pas sur le bulletin de vote, les républicains sont en difficulté. » »

Allen a ajouté que la confiance diminue maintenant dans le parti pour

« La Géorgie, malgré la victoire du président élu là-bas, est encore assez rouge, alors les républicains ont dit: » En fin de compte, cela pourrait être bien « , a-t-il déclaré.

« Ils ne sont plus sûrs que ça va, et cela est en grande partie lié au président. »

Certains experts politiques de l’État pensent que Trump a déjà compromis les chances des candidats avec le taux de participation du GOP au cours de la période de vote anticipée qui s’est terminée jeudi, jugé faible.

Un total de 2,8 millions de Géorgiens avait déjà voté jeudi avec un taux de participation plus élevé dans les districts démocrates du Congrès que dans les républicains, a rapporté Fox News.

Le montant compte pour plus d’un tiers des 4,9 millions de Géorgiens qui ont voté aux élections générales du 3 novembre.

Les électeurs noirs représentent un pourcentage plus élevé d’électeurs que lors des élections générales de novembre, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les espoirs du Sénat démocrate Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock.

Le consultant GOP basé en Géorgie, Chip Lake, a déclaré à Fox News que « les chiffres du vote anticipé sont certainement un peu plus favorables aux démocrates que les données de vote anticipé que nous avions en novembre ».

«Les républicains doivent avoir une forte participation le jour des élections mardi. Les votes le jour du scrutin comptent exactement comme les votes anticipés. Nous avons eu un peu moins d’un million de personnes qui ont voté le jour du scrutin le 3 novembre », a poursuivi Lake.

« Pour que les républicains remportent ces courses au second tour, je pense qu’il est crucial que nous ayons besoin d’un taux de participation de 800 000 voix ou plus le jour du scrutin mardi.

Trump devrait organiser lundi un rassemblement à Dalton, en Géorgie, pour soutenir les deux candidats, tandis que Perdue a annoncé jeudi qu’il était en quarantaine après avoir été exposé au COVID-19 par un membre du personnel.

Les deux sièges du Sénat géorgien sont toujours à gagner après que des candidats de l’un ou l’autre côté de la ligne politique aient réussi à obtenir le seuil de 50% pour obtenir un siège le 3 novembre.

Cela signifie que le 5 janvier, Perdue affrontera l’opposant démocrate Jon Ossoff et Loeffler avec le démocrate Raphael Warnock.

Le résultat décidera finalement quel parti prendra le contrôle du Sénat. Si les deux démocrates gagnent, le parti tiendra un partage 50-50, ce qui signifie que le vice-président élu Kamala Harris aura alors le vote décisif sur les questions.

Si l’un des républicains ou les deux gagnent, ils prendront le contrôle, ce qui rendra probablement difficile pour l’administration Biden de faire passer des politiques par le Sénat.