Trump prévoit un swing de collecte de fonds pour 2024 avec un événement sur son terrain de golf

L’ancien président Donald Trump lance ce mois-ci une collecte de fonds qui débutera dans l’État clé de Géorgie et comprendra un événement dans son club de golf du New Jersey, selon les invitations à l’événement obtenues par CNBC.

Trump saute sur le circuit de collecte de fonds quelques jours après que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est entré dans la primaire et a réussi à collecter un peu plus de 8 millions de dollars au cours des 24 premières heures de sa campagne, selon son équipe. Au moins une partie de cet argent a été collectée par un groupe de groupeurs aisés qui ont passé des appels pour la campagne DeSantis le jour du lancement depuis l’hôtel Four Seasons de Miami.

La campagne Trump demande aux bundlers de collecter jusqu’à 1 million de dollars, selon un formulaire d’inscription qui permet aux collecteurs de fonds de choisir un programme de bundler. Ceux qui récoltent 1 million de dollars font partie du programme Ultra MAGA, selon le formulaire. Les donateurs qui aident la campagne à collecter 250 000 $ entrent dans la catégorie Team Trump 2024. Un groupeur de campagne aide volontairement à collecter des fonds pour le candidat souhaité qui se présente aux élections par le biais d’appels téléphoniques ou d’autres formes de sensibilisation.

La campagne Trump n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé qui regroupait sa dernière candidature à la présidence. Une vague d’anciens gros donateurs de Trump, dont le PDG de Blackstone et l’ancien partisan de Trump, Steve Schwarzman, ont pris leurs distances avec l’ancien président depuis l’émeute du 6 janvier 2021, lorsque des centaines de partisans du président de l’époque ont pris d’assaut le Capitole.

Trump dirige DeSantis lors d’une consultation matinale enquête tracker de 34 points de pourcentage. Il a gardé une forte emprise sur le Parti républicain même s’il fait face à de multiples enquêtes criminelles, y compris des enquêtes liées à des plans visant à annuler les élections de 2020.

Les efforts de collecte de fonds de Trump ce mois-ci comprendront un voyage en Géorgie, où il prendra la parole lors de la convention républicaine de l’État le 10 juin. L’invitation demande aux donateurs de donner 23 200 $, les fonds étant reversés au Trump Save America Joint Fundraising Committee. Ce comité collecte des fonds pour la campagne Trump et son PAC affilié, Save America.

Les 23 200 $ permettent aux donateurs de prendre une photo avec Trump et de s’asseoir dans ce que l’invitation appelle des sièges VIP. Il a des événements de collecte de fonds similaires en juin qui coïncident avec les réunions du Parti républicain, dont un dans l’État swing du Michigan le 25 juin.

Mi-juin, Trump se tourne vers l’un des siens propriétés pour aider à collecter des fonds pour sa campagne: son club de golf à Bedminster, NJ, selon une invitation.

La collecte de fonds du 13 juin appelle à recueillir ou à donner 100 000 $ pour le comité conjoint de collecte de fonds Trump Save America. Ce montant permet aux donateurs d’avoir un « dîner privé aux chandelles avec le président Donald J. Trump » et de se joindre à une réception VIP avec « des élus et des invités spéciaux ».

Les participants à la réception générale peuvent donner 1 000 $.

Un comité conjoint de collecte de fonds qui a aidé à collecter des fonds pour la campagne Trump et le Comité national républicain a dépensé plus de 70000 $ au club de golf pendant le cycle électoral de 2020, selon les données du OpenSecrets non partisans.