Trump prévoit un rôle limité dans le second tour du Sénat de Géorgie

Cette fois, les démocrates ont déjà obtenu la majorité au Sénat pour encore deux ans en défendant tous leurs titulaires et en renversant le contrôle d’un siège en Pennsylvanie, où le candidat préféré de M. Trump, Mehmet Oz, a perdu contre le lieutenant-gouverneur John Fetterman, un démocrate. .

Les républicains ont été aux prises avec l’effet plus large de l’ancien président sur les élections de mi-mandat, au cours desquelles ses candidats approuvés ont perdu des courses clés pour la Chambre et le Sénat, ainsi que des concours de haut niveau pour le gouverneur et le secrétaire d’État dans les États du champ de bataille.

M. Trump taquinait une visite en Géorgie depuis des semaines et lors de son discours à Mar-a-Lago déclarant sa candidature, il a offert son plein soutien à M. Walker, le qualifiant de « être humain fabuleux qui aime notre pays » et implorant tous ses partisans en Géorgie à voter pour lui. Quelques jours plus tard, la campagne Warnock a coupé une publicité de 30 secondes qui consistait entièrement en des images de cette partie du discours de M. Trump.

La campagne de M. Walker se trouve dans une période cruciale, car elle entre dans la dernière semaine du second tour de la Géorgie et dans la seule semaine du vote anticipé. Le 8 novembre, il était à la traîne par rapport au reste du ticket du GOP dans l’État et a recueilli environ 200 000 voix de moins que le gouverneur Kemp.

Plusieurs personnalités républicaines, dont les sénateurs Lindsey Graham et Ted Cruz aux côtés de la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, ont effectué de fréquents voyages dans l’État de Peach pour faire campagne pour M. Walker. M. Kemp est également apparu avec M. Walker lors d’un arrêt de campagne dans une banlieue métropolitaine d’Atlanta et a coupé une publicité pour lui courant sur les marchés d’Atlanta.

Roi Maya reportage contribué.