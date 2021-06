Trump prévoit des rassemblements dans les États du champ de bataille et annonce un nouveau porte-parole pour « empêcher les États-Unis de tomber aux mains de la foule de gauche »

DONALD Trump est censé planifier des rassemblements dans les États du champ de bataille et a confirmé son nouveau porte-parole, qu’il a décrit comme un « combattant »

La nouvelle représentante de Trump, Liz Harrington – qu’il a décrite comme une « voix conservatrice républicaine forte » – a promis « d’empêcher les États-Unis de tomber aux mains de la foule de gauche » sous l’administration Biden dans un communiqué publié aujourd’hui.

Donald Trump aurait prévu des rassemblements MAGA en Ohio et en Floride Crédit : AP

Il est également nommé ancien porte-parole du Comité national républicain Crédit : PBS

Trump a publié une déclaration mardi Crédit : AP

La nomination intervient alors que les conseillers de Trump ont révélé son intention de se rendre à Cleveland, Ohio, le 26 juin pour un rassemblement, suivi de Tampa, en Floride, le 3 juillet pour un événement MAGA, selon un Washington Post. journaliste.

Il sera aurait apparaissent à Cleveland aux côtés de Max Miller à Cleveland. Miller, qui défie le représentant Anthony Gonzalez, l’un des rares républicains à avoir voté pour le destituer.

Harrington remplacera l’ancien représentant de Trump, Jason Miller, que l’ancien président a décrit comme un membre du personnel « exceptionnel » alors qu’il part pour le secteur privé.

Dans un communiqué annonçant la nouvelle, Trump aurait déclaré : « Liz Harrington est une combattante.

« Elle a joué un rôle important dans le fait que nous avons reçu plus de votes que n’importe quel président sortant de l’histoire des États-Unis, bien plus que ce que nous avons reçu la première fois que nous avons gagné. »

Une citation attribuée à Harrington, l’ancien porte-parole du Comité national républicain, disait : « C’est l’honneur d’une vie de représenter le président Trump et de défendre la vérité. »

Trump organisera un rassemblement à Cleveland, Ohio, le 26 juin Crédit : AP

Il aurait également prévu un rassemblement MAGA à Tampa, en Floride, le 3 juillet Crédit : AP

« À un moment aussi critique pour notre pays, l’esprit combatif du président Trump est plus que jamais nécessaire. Nous ne resterons pas les bras croisés et ne laisserons pas l’Amérique tomber aux mains de la foule radicale de gauche », a-t-elle conclu.

Harrington est rédacteur en chef du WarRoom.org de droite de Steve Bannon et rédacteur en chef du Washington Free Beacon, indique le communiqué.

La nouvelle des rassemblements et de la nomination de Harrington intervient alors que près d’un tiers des républicains croient à une théorie du complot farfelue selon laquelle Trump sera « réintégré » en tant que président d’ici la fin de l’année, selon un sondage.

L’enquête, menée par Politico/Morning Consult, a révélé que 29% des républicains auto-identifiés pensent qu’il sera très ou assez probable que Trump reprendra le rôle de commandant en chef d’ici la fin de l’année.

Ses partisans fermes, comme le PDG de MyPillow, Mike Lindell, ont également vanté cette théorie sans fondement.

Pendant ce temps, Trump lui-même a fait allusion à un « projet important » sur lequel il travaille vendredi dernier après avoir taquiné à plusieurs reprises son retour en 2024.

Harrington a été décrit comme un « combattant » par Trump Crédit : PBS

Elle a déclaré qu’ils ne laisseraient pas les États-Unis tomber aux mains de « la foule radicale de gauche » Crédit : Donald Trump

« J’ai refusé deux contrats de livres, du plus improbable des éditeurs, dans la mesure où je ne veux pas faire un tel contrat pour le moment », a-t-il déclaré dans le communiqué.

« J’écris comme un fou de toute façon, cependant, et le moment venu, vous verrez le livre de tous les livres. »

Il a ensuite taquiné quelque chose « d’important » qui est actuellement en préparation, notant: « En fait, je travaille sur un projet beaucoup plus important en ce moment! »

Trump a rencontré jeudi les dirigeants du GOP pour des discussions stratégiques alors qu’il alimente les rumeurs selon lesquelles il envisage une candidature à la présidentielle en 2024.

Le Comité d’étude républicain (RSC) s’est réuni avec Trump dans son club de golf du New Jersey à Bedminister, New Jersey, pour discuter du programme politique du parti et faire des plans pour regagner la majorité au Congrès.

Le président du SC, Jim Banks, a déclaré au New York Post que la candidature présidentielle potentielle de Trump n’avait pas été discutée, mais que les membres du groupe soutenaient ses ambitions pour 2024.

L’ordre du jour qu’ils ont présenté à Trump aurait été calqué sur ses propres politiques pendant son mandat.

Banks a déclaré que la politique du groupe s’engage à faire avancer le programme de Trump et l’ancien président a déclaré qu’il se lancerait dans la campagne électorale des candidats à la suite de son message avant les élections de mi-mandat de 2022.