Trump prévoit de prononcer un discours devant les travailleurs de l’automobile à Détroit, sautant le deuxième débat du GOP

L’ancien président américain et candidat à l’élection présidentielle de 2024, Donald Trump, s’exprime lors du sommet 2023 de la CWA (Concerned Women for America) à Washington, DC, le 15 septembre 2023.

L’ancien président Donald Trump prévoit de se rendre à Détroit la semaine prochaine pour s’entretenir avec des membres actuels et anciens du syndicat au lieu d’assister au débat de la primaire républicaine, a déclaré lundi sa campagne à CNBC.

Un porte-parole de campagne a confirmé rapport Dans le New York Times, Trump, clairement en tête de la course à l’investiture présidentielle républicaine de 2024, a l’intention de contre-programmer le deuxième débat primaire alors que ses rivaux rivalisent pour rattraper son avance.

Les projets de voyage de l’ancien président ont été dévoilés quelques jours seulement après que des milliers de membres de United Auto Workers se soient mis en grève dans trois grandes usines après que le syndicat et les constructeurs automobiles de Détroit n’aient pas réussi à parvenir à un accord.

Une source de campagne a noté que Trump souhaitait s’adresser à une foule de plus de 500 membres syndicaux actuels et anciens, comprenant non seulement des travailleurs de l’automobile, mais également des plombiers, des tuyauteurs et des électriciens.

L’absence prévue de Trump au prochain débat, prévu le 27 septembre à la bibliothèque Reagan en Californie, n’a pas été une surprise majeure. Il a sauté le premier débat des primaires républicaines le mois dernier, préférant assister à une interview préenregistrée avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, diffusée juste au début du débat.

Le plan visant à saper le deuxième débat montre que Trump ignore une fois de plus ses rivaux républicains et se positionne pour une lutte aux élections générales contre le président sortant Joe Biden, un ardent défenseur des syndicats américains.

Mais le syndicat des travailleurs de l’automobile lui-même a réagi négativement à l’annonce de la stratégie de Trump.

« Toutes les fibres de notre syndicat sont investies dans la lutte contre la classe milliardaire et contre une économie qui enrichit des gens comme Donald Trump aux dépens des travailleurs », a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, dans un communiqué partagé avec CNBC.

« Nous ne pouvons pas continuer à élire des milliardaires et des millionnaires qui ne comprennent pas du tout ce que signifie vivre d’un salaire à l’autre et qui luttent pour s’en sortir et qui attendent d’eux qu’ils résolvent les problèmes de la classe ouvrière », indique le communiqué de Fain.