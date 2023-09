Trump prévoit d’assister aux premiers jours de son procès pour fraude à New York

L’ancien président Donald Trump se rendra à New York dimanche et prévoit d’assister la semaine prochaine au procès civil pour fraude contre lui, son entreprise et certains de ses enfants, selon deux personnes informées du dossier.

Trump devrait être présent dans la salle d’audience de Manhattan lundi et mardi avant de repartir mercredi, même si les sources ont déclaré que ses plans pourraient toujours changer.

Vendredi, lors d’un arrêt de campagne en Californie, on a demandé à Trump s’il assisterait au procès civil et il a répondu : « Je peux, je peux. »

« C’est une honte », a-t-il déclaré, ajoutant que « tout est truqué ».

Le procès est centré sur la poursuite civile de 250 millions de dollars intentée par le bureau du procureur général de New York, Letitia James, qui allègue que les Trump ont exagéré énormément leurs actifs commerciaux pendant des années.

Le juge qui présidera le procès a déterminé cette semaine que les états financiers de Trump étaient frauduleux. L’affaire sera entendue au banc d’essai, c’est-à-dire sans jury.

Le juge new-yorkais Arthur Engoron a déclaré mardi dans sa décision que Trump avait menti sur ses états financiers et avait ainsi pu obtenir des conditions de prêt favorables et des primes d’assurance inférieures.

Cette décision a également permis à l’affaire de passer en jugement.

Trump et ses deux fils adultes, Don Jr. et Eric, ont nié tout acte répréhensible. Trump a accusé James, un démocrate, de participer à une « chasse aux sorcières » partisane contre lui.

La présence de l’ancien président au procès civil de la semaine prochaine le placerait dans la même salle d’audience qu’Engoron, que Trump a attaqué à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Dans un article publié cette semaine sur Truth Social, il a qualifié Engoron de « haineux de Trump au-delà même d’AG James ».

La décision d’Engoron de mardi a souligné, entre autres problèmes, la taille revendiquée de l’appartement new-yorkais de Trump. Trump a soumis des documents affirmant qu’elle faisait 30 000 pieds carrés, alors qu’elle ne fait qu’environ 11 000 pieds carrés, ce qui a entraîné une surévaluation comprise entre 114 et 207 millions de dollars, a écrit le juge.

« Un écart de cet ordre de grandeur, de la part d’un promoteur immobilier évaluant son propre espace de vie sur plusieurs décennies, ne peut être considéré que comme une fraude », a écrit Engoron.

La décision de mardi autorisant la poursuite du procès civil pourrait également avoir d’autres répercussions. Cela dissoudrait de nombreuses sociétés à responsabilité limitée, ou LLC, associées à Trump, y compris la Trump Organization LLC. Chaque partie disposait de 10 jours pour recommander trois séquestres potentiels pour gérer la dissolution des SARL identifiées dans le dossier judiciaire.

Engoron a également sanctionné les avocats de Trump à hauteur de 7 500 dollars chacun pour avoir avancé des arguments juridiques qui avaient déjà été rejetés à deux reprises.

Trump a tenté sans succès de retarder le procès civil, ce qui aurait pu le repousser à 2024. Engoron a rejeté la tentative de Trump en mars de repousser la date d’ouverture du procès, affirmant que la date du procès d’octobre était « gravée dans la pierre ». Une cour d’appel de l’État a autorisé cette semaine le début du procès lundi.

Le procès civil intervient alors que Trump détient une avance considérable dans les sondages parmi les candidats à l’investiture présidentielle du GOP. Trump a fait valoir que tous les procès auxquels il est confronté devraient être reportés après les élections de 2024.

Trump a été inculpé au pénal dans quatre affaires, dont une accusation fédérale axée sur les efforts visant à annuler les résultats des élections de 2020 et une accusation similaire au niveau de l’État de Géorgie. Dans chaque cas, Trump a plaidé non coupable.