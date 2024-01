Trump prévient qu’il mettra sur liste noire les donateurs de la campagne Nikki Haley

L’ancien président américain et candidat républicain à la présidentielle Donald Trump fait des gestes alors qu’il assiste à un rassemblement avant les élections primaires du New Hampshire à Laconia, New Hampshire, États-Unis, le 22 janvier 2024.

Il a reconnu que la pratique selon laquelle les donateurs de campagne réorientent leurs ressources vers un candidat de parti qui obtient le plus de succès est courante. « Lorsque je me suis présenté aux élections et que j’ai gagné, j’ai remarqué que les « donateurs » du candidat perdant venaient immédiatement vers moi et voulaient « m’aider » », a-t-il déclaré. “C’est la norme en politique, mais ce n’est plus le cas chez moi.”

Abréviation de Make America Great Again, MAGA est le slogan qui a réuni la base politique de Trump depuis sa première campagne présidentielle et son mandat de 2017 à 2021.

La collecte de fonds soutient à la fois les initiatives de campagne d’un candidat américain et montre l’étendue de sa base de soutien. La loi américaine sur la campagne électorale fédérale établit des règles et des limites strictes concernant les contributions au programme d’un candidat.

Trump a remporté cette semaine la primaire républicaine du New Hampshire, attisant la question de savoir si la course à l’investiture républicaine est désormais terminée. Haley maintient qu’elle n’a pas l’intention de se retirer. CNBC a appris que le milliardaire Reid Hoffman suspendait le financement de sa campagne, suite aux résultats du New Hampshire.

Un autre candidat de premier plan, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, a suspendu sa candidature dimanche et a soutenu Trump. Dan Eberhart, PDG de la société de services pétroliers et de forage Canary et ancien partisan de DeSantis, a déclaré mardi à CNBC qu’il se rendrait au club privé de Trump à Mar-a-Lago, en Floride, le 16 février pour aider à collecter des fonds contre le président Joe Biden. pour la durée restante de la période électorale. Biden a lui-même annoncé son intention de briguer un second mandat.

Figure de proue au franc-parler et controversé au cours de sa première présidence, Trump fait face à 91 chefs d’accusation dans le cadre de nombreux procès civils et pénaux. Sa réélection potentielle était en tête de l’ordre du jour des discussions de l’élite économique et politique réunie la semaine dernière lors du Forum économique mondial de cette année à Davos, en Suisse – même si tous les participants n’étaient pas convaincus.

“A Davos, Donald Trump est déjà président”, a déclaré Alex Soros, président de l’Open Society Foundations, à la fin de l’événement. “C’est une bonne chose, car le consensus de Davos est toujours erroné.”