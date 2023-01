Trump prévient que les élections de 2024 sont “notre coup unique” pour sauver l’Amérique

Donald Trump s’est entretenu avec des partisans de Caroline du Sud et du New Hampshire, deux États qui ont joué un rôle important dans sa victoire présidentielle de 2016, dans le but de relancer sa campagne politique.

Dans ses discours, il s’est concentré sur ses allégations d’élections volées en 2020 et a fait des remarques qui divisent les critiques conservateurs et les “gens horribles et horribles” qui sont des “procureurs radiaux de gauche”.

Les contestations judiciaires et les controverses peuvent être le plus grand obstacle au chemin de Trump vers la nomination, car il fait face à des allégations d’inconduite et fait l’objet d’une enquête pour son traitement de documents classifiés, son rôle dans l’insurrection de 2021 et ses tentatives d’annuler les résultats des élections de 2020.

Donald Trump a averti samedi que les prochaines élections seraient la dernière chance de salut de l’Amérique alors qu’il tentait de relancer une troisième course chancelante à la Maison Blanche dans deux États américains qui ont lancé sa campagne présidentielle gagnante de 2016.

Secoué par des vents contraires politiques et juridiques, le républicain de 76 ans s’est adressé à quelques centaines de partisans lors d’un rassemblement intime dans la capitale de la Caroline du Sud, Columbia, après avoir parlé à des militants de base à Salem, dans le New Hampshire.

“Les élections de 2024 sont notre seule chance de sauver notre pays et nous avons besoin d’un dirigeant prêt à le faire dès le premier jour”, a déclaré Trump depuis un podium sous la rotonde de Statehouse, flanqué de drapeaux américains et de certains de ses alliés politiques les plus fidèles.

Les événements ont été considérés comme une chance de revitaliser une campagne de bégaiement au milieu des critiques sur l’échec de Trump à faire des apparitions publiques depuis qu’il a annoncé sa dernière course en novembre.

Mais il n’y a pas eu de changement perceptible dans son message alors qu’il se lançait dans ses affirmations démystifiées d’une élection volée en 2020 et reprenait sa litanie de surnoms désobligeants pour ses rivaux politiques.

Il a abordé les sujets de discussion préférés de la guerre culturelle, s’insurgeant contre la théorie critique de la race qui, selon lui, était enseignée dans l’armée, ainsi que l’idéologie du genre et les moulins à vent qui, selon lui, étaient principalement des tueurs d’oiseaux de fabrication chinoise.

“Il n’y a qu’un seul président qui ait jamais défié l’ensemble de l’establishment à Washington, et avec votre vote l’année prochaine, nous le ferons à nouveau”, a-t-il déclaré, cherchant à raviver son image de 2016 en tant qu’outsider insurgé.

Ses remarques les plus controversées étaient réservées aux critiques conservateurs qu’il appelle les “RINO” – républicains de nom seulement – qu’il a critiqués lors des deux événements, arguant dans le New Hampshire qu’ils étaient “encore plus dangereux que les démocrates”.

Lors de son discours aux militants du parti à Salem, il avait vanté son bilan en matière d’ordre public, d’immigration et de “reconstruction” de l’armée américaine alors qu’il promettait d’empêcher le pays “d’être détruit par un établissement politique égoïste, radical et corrompu”.

“Je suis plus en colère maintenant et plus engagé maintenant que je ne l’ai jamais été”, a déclaré Trump. “Nous avons besoin d’un président qui soit prêt à se lancer dès le premier jour.”

“Des gens horribles, horribles”

Le New Hampshire et la Caroline du Sud détiennent une influence démesurée en tant que deux des premiers États de chaque année d’élection présidentielle à organiser des concours de nomination.

Ils ont cimenté le statut de favori de Trump en 2016 après un départ tiède dans l’Iowa.

Mais il aurait eu du mal à maintenir une base de soutien en Caroline du Sud au milieu d’un mécontentement mijoté face à ses approbations de candidats qui ont perdu des courses d’État swing à la mi-mandat de novembre.

La nomination pourrait mettre fin à une course de deux chevaux entre Trump et le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui est sorti vainqueur d’un sondage lors du National Pro-Life Summit à Washington le week-end dernier.

Le plus gros obstacle sur le chemin de Trump vers la nomination pourrait finir par être ses problèmes juridiques croissants, avec un “avocat spécial” quasi indépendant nommé pour examiner de nombreuses allégations d’inconduite.

“Ce sont des procureurs radicaux de gauche qui sont des gens absolument horribles”, a déclaré Trump dans le New Hampshire, promettant d’enquêter sur le ministère de la Justice s’il est réélu.

Il est sous le feu des projecteurs pour sa gestion de documents classifiés trouvés lors d’un raid du FBI dans son manoir en bord de mer en Floride, son rôle dans l’insurrection de 2021 et, en Géorgie, ses tentatives d’annuler sa défaite électorale de 2020.

“Nous avons besoin d’un combattant qui peut tenir tête à la gauche, qui peut tenir tête au marais, tenir tête aux médias, tenir tête à l’État profond… pour tenir tête aux mondialistes et à la Chine, et défendre l’Amérique “, a-t-il déclaré en Caroline du Sud.

“Et c’est ce que nous faisons, nous défendons l’Amérique.”