Trump prétend être pro-travailleurs. Son dossier indique qu’il est antisyndical

Donald Trump arrive mercredi dans le Michigan avec beaucoup plus de soutien parmi les syndiqués cols bleus que de nombreux candidats républicains à la présidentielle avant lui. Mais son bilan en tant que président est résolument antisyndical.

« Je veux un avenir qui protège les travailleurs américains, pas les travailleurs étrangers », a-t-il déclaré mercredi lors d’un rassemblement à Détroit, où il a ouvert son discours en faisant l’éloge des cols bleus.

Mais le Conseil national des relations du travail, qui supervise les relations de travail dans la plupart des entreprises, et les nominations de Trump aux tribunaux, notamment à la Cour suprême, ont infligé des revers majeurs aux syndicats depuis son entrée en fonction en 2017.

« Il ne soutient pas le droit des travailleurs à s’organiser, à négocier collectivement ou à faire grève », a déclaré Cathy Creighton, avocate du NLRB sous l’administration Clinton et avocate syndicale qui dirige aujourd’hui le bureau de Buffalo, New York, de l’école de sciences de l’Université Cornell. Relations industrielles et du travail. « D’autres présidents républicains ont déclaré qu’ils étaient favorables aux entreprises ou qu’ils pensaient que les syndicats avaient trop de pouvoir. Il dit aux travailleurs américains qu’il est de leur côté alors que tout ce qu’il a fait était antisyndical.»

Pendant le mandat de Trump, les membres du NLRB qu’il a nommés ont rendu plus difficile pour les syndicats d’obtenir une représentation sur les lieux de travail non syndiqués, prolongeant le délai entre le moment où un syndicat demande à être représenté et le moment où une élection a lieu, et donnant ainsi à la direction plus de temps pour faire campagne contre le syndicat. avec ses salariés.

Le Biden NLRB a annulé ces règles après qu’elles ont été invalidées par un tribunal, et il s’efforce de faciliter la syndicalisation des syndicats.

La Cour suprême de Trump a également rendu un décision dévastatrice contre les syndicats du secteur public, qui représentent presque autant de membres syndiqués que dans les entreprises privées. La décision de 2018, avec le cinquième vote décisif du juge Neil Gorsuch, nommé par Trump, permet aux employés du gouvernement de tout le pays de ne pas payer de cotisations syndicales, même si leur lieu de travail est syndiqué.

Trump était célèbre pour avoir promis qu’il empêcherait les entreprises de délocaliser leurs activités hors du pays ou de les fermer. L’une de ses promesses les plus virulentes était d’empêcher GM de fermer l’immense usine d’assemblage de Lordstown, dans l’Ohio.

Dans un discours prononcé en 2017 à Youngstown, à proximité, il a promis aux habitants que les emplois manufacturiers reviendraient dans la région, déclarant à la foule : «Ne bouge pas. Ne vendez pas votre maison.»

Mais deux ans plus tard, GM fermé l’usinemalgré les propos de Trump appels à la PDG de GM, Mary Barra et des attaques contre les projets de fermeture de l’entreprise. L’entreprise qui a acheté l’usine avec l’intention d’embaucher à terme des milliers de travailleurs, Lordstown Motors, a enregistré plus de pertes que les camionnettes et a déjà a déposé son bilan et les opérations ont été interrompues.

Trump a promis qu’il imposerait des droits de douane élevés sur les véhicules en provenance du Mexique, une promesse qu’il fait à nouveau en campagne électorale. Mais sa mise à jour en 2020 de l’Accord de libre-échange nord-américain, qui a longtemps été profondément impopulaire auprès de nombreux cols bleus, n’a imposé aucun tarif de ce type sur les véhicules en provenance du Mexique et n’a pas fait grand-chose pour modifier la circulation des véhicules à travers les frontières américaines.

Alors que Trump affirme avoir créé des emplois dans le secteur automobile et que l’administration Biden est en train de les détruire, le Michigan a perdu 1 900 emplois dans le secteur de la construction automobile, soit 4 % du total, entre février 2017, juste après l’entrée en fonction de Trump, jusqu’en février 2020, juste avant le début de la crise. pandémie, selon le Bureau of Labor Statistics. L’État a créé 1 800 emplois dans le secteur automobile entre février 2021, le premier mois du mandat de Biden, et février de cette année.

Alors que Trump se rend au Michigan au milieu d’une grève du syndicat United Auto Workers contre General Motors, Ford et Stellantis, il le fait après avoir tiré sur les dirigeants syndicaux qui mènent la grève.

Il s’exprime chez Drake Enterprises, un fabricant de pièces automobiles non syndiqué du comté de Macomb, à l’extérieur de Détroit, qui n’est pas impliqué dans la grève de l’UAW. Une source de l’UAW a déclaré qu’elle ne considérait pas la visite de Trump dans cette entreprise comme un signe de soutien aux travailleurs de l’automobile en grève, même s’il y avait des membres de l’UAW dans la foule.

Trump s’est fréquemment heurté aux syndicats lorsqu’il était en affaires, probablement plus que n’importe quel autre président avant sa première élection. Et lui et les dirigeants de l’UAW se tirent dessus depuis un certain temps déjà.

Le jour de la fête du Travail, alors que l’industrie se précipitait vers la première grève simultanée du syndicat contre les trois constructeurs automobiles, Trump a attaqué à la fois la direction et les dirigeants syndicaux pour ne pas faire davantage pour lutter contre les efforts de l’administration Biden visant à promouvoir le passage des véhicules à essence aux véhicules électriques. , prédisant que si cela se produisait, l’industrie automobile américaine serait anéantie.

«Si les dirigeants syndicaux et les PDG refusent de riposter contre le tordu Joe Biden, en le forçant à abroger ce désastreux projet de voitures électriques, alors vous saurez qu’ils ne sont pas pro-travailleurs, qu’ils ne sont pas de votre côté, qu’ils’ J’ai des affaires en cours », a-t-il déclaré dans un message enregistré.

Et Trump a exhorté les membres de l’UAW à cesser de payer leurs cotisations syndicales.

« Vous ne devriez pas payer votre cotisation parce qu’ils vous vendent en enfer. Tu vas aller en enfer. Vous n’aurez aucun emploi. Toutes ces voitures seront fabriquées en Chine », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, alors que l’UAW a critiqué les projets de l’industrie de se convertir aux véhicules électriques et a jusqu’à présent refusé de soutenir Biden, le président de l’UAW, Shawn Fain, a lancé ses attaques les plus virulentes contre Trump. Il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de le rencontrer lors de sa visite dans le Michigan mercredi, le lendemain de la rencontre entre Fain et Biden lors d’une visite sur une ligne de piquetage de GM.

« Je ne vois pas l’intérêt de le rencontrer parce que je ne pense pas que cet homme se soucie de ce que défendent nos travailleurs, de ce que représente la classe ouvrière », a déclaré Fain à CNN mardi. « Il sert la classe des milliardaires et c’est ce qui ne va pas dans notre pays. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une approbation de Biden, Fain a répondu : « Ce n’est une approbation pour personne, c’est simplement la façon dont je vois l’ancien président. »

Soutien de la base à Trump



L’équipe de campagne de Trump a déclaré qu’elle ne croyait pas que les dirigeants syndicaux parlent nécessairement du point de vue des membres de la base.

« La réalité est qu’il existe un décalage entre les dirigeants politiques de certains syndicats et les employés de la classe moyenne ouvrière qu’ils prétendent représenter », a déclaré le conseiller principal de campagne de Trump. Jason Miller a déclaré à CNN.

Et certains sondages montrent qu’environ 40 % des travailleurs de l’automobile ont soutenu Trump lors des dernières élections, a déclaré Art Wheaton, directeur des études sociales à l’école ILR de l’Université Cornell à Buffalo.

Mercredi soir, Trump a déclaré lors de son rassemblement dans le Michigan que les véhicules électriques détruiraient l’industrie automobile américaine.

« Vous pouvez être fidèle aux travailleurs américains ou fidèle aux fous de l’environnement. On ne peut pas être fidèle aux deux », a-t-il déclaré.

Wheaton et d’autres professeurs de droit du travail affirment que la rhétorique dure de Trump à l’égard des importations ou ses critiques à l’égard des véhicules électriques, considérés comme une menace pour les emplois syndiqués par de nombreux travailleurs de l’automobile, ont bien fonctionné auprès des syndiqués, même s’ils affirment que son bilan est fondamentalement antisyndical. .

« Tu entends [that support for Trump] sur les lignes de piquetage. Il y en a un certain nombre qui aiment son message », a déclaré Wheaton.

« Il a vraiment fait des commentaires très virulents sur l’externalisation des emplois et le déménagement d’usines à l’étranger », a déclaré Todd Vachon, professeur d’études sociales à l’Université Rutgers. « Nous n’avions entendu cela de la part d’aucun des deux partis auparavant.

Et au-delà des questions de droit du travail et de relations patronales-syndicales, de nombreux militants de la base aiment Trump pour d’autres questions non liées au travail.

« Les gens qui travaillent sur le terrain – les cols bleus, les gars moyens travaillant toutes les heures pour les Trois Grands – ont soutenu Donald Trump parce qu’ils ont des valeurs traditionnelles. Ils possèdent des armes. Ils ne veulent pas que leurs droits sur les armes à feu soient supprimés ou restreints. Ils sont majoritairement anti-avortement », a déclaré Brian Pannebecker, un fervent partisan de Trump et président des travailleurs de l’automobile pour Trump.

– Kristen Holmes, Alayna Treene et Daniel Strauss de CNN ont contribué à ce rapport