Trump prêt à intervenir en tant que président de la Chambre — RT World News

L’ex-président s’est dit prêt à remplacer temporairement Kevin McCarthy au plus haut poste législatif américain

L’ancien président américain Donald Trump a confirmé sa volonté de prendre le marteau en tant que président de la Chambre des représentants à titre intérimaire, occupant ce poste puissant jusqu’à ce que les législateurs républicains parviennent à un accord sur le leader législatif à long terme du parti.

Trump a déclaré jeudi à Fox News Digital qu’il remplirait temporairement le rôle de président si nécessaire. « On m’a demandé de parler en tant que rassembleur parce que j’ai tellement d’amis au Congrès », il a dit. « S’ils n’obtiennent pas le vote, ils m’ont demandé si j’envisagerais de devenir président jusqu’à ce qu’ils trouvent quelqu’un pour un mandat plus long, car je suis candidat à la présidence. »

Les législateurs devraient voter la semaine prochaine sur le remplacement de Kevin McCarthy, qui a été évincé mardi lors de la première destitution d’un président de la Chambre dans l’histoire des États-Unis. Choisir Trump confierait à l’ancien président la responsabilité du programme législatif dans la chambre contrôlée par les Républicains, alors même qu’il est le principal candidat du parti à l’investiture présidentielle de 2024.















L’ancien président a fait ces commentaires au milieu de plusieurs reportages médiatiques suggérant qu’il prévoyait une visite à Washington la semaine prochaine pour rencontrer des législateurs républicains et potentiellement se lancer dans la course à la présidence. Politico et d’autres médias ont rapporté jeudi que Trump devrait faire une halte à Washington mardi, entre ses événements de campagne présidentielle prévus lundi dans le New Hampshire et mercredi en Floride.

Les États-Unis n’ont jamais eu de président de la Chambre des représentants qui ne soit pas également un représentant élu à la chambre basse du Congrès, mais la Constitution n’interdit pas à un non-membre d’occuper ce poste. L’orateur exerce une grande influence dans le système politique américain, déterminant les projets de loi à voter et supervisant les tâches des commissions. Ce rôle consiste également à être le prochain dans la ligne de succession à la présidence si le vice-président est incapable de remplacer un commandant en chef évincé ou frappé d’incapacité.

Trump a attisé les flammes de la spéculation mercredi, partageant des publications sur les réseaux sociaux le soutenant pour le rôle de président de la Chambre. L’un des messages montrait une photo falsifiée de lui debout devant la chaise du président et tenant le marteau.

L’ancien président a déclaré à Fox qu’il ne cherchait pas à être élu président de la Chambre, mais qu’il était prêt à remplir ce rôle pendant 30 à 90 jours, donnant aux législateurs républicains le temps de parvenir à un consensus sur un remplacement à long terme de McCarthy. Les représentants Jim Jordan (R-Ohio) et Steve Scalise (R-Louisiane) ont annoncé leurs offres pour le poste.

S’adressant aux journalistes mercredi dans un palais de justice de New York, Trump a été interrogé sur la possibilité de remplacer McCarthy. «Beaucoup de gens m’ont appelé à propos de [the] conférencier, » il a dit. « Tout ce que je peux dire, c’est que nous ferons tout ce qui est le mieux pour le pays et pour le Parti républicain. » Il a ajouté qu’il se concentrait sur sa candidature à la présidence.