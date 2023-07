L’ancien président américain a affirmé qu’il serait en mesure d’orienter les dirigeants russes et ukrainiens vers une solution négociée

Après avoir affirmé à plusieurs reprises qu’il pourrait mettre fin au conflit russo-ukrainien dans les 24 heures s’il était réélu président des États-Unis en 2024, l’ancien commandant en chef Donald Trump a présenté son plan pour parvenir à un accord de paix négocié.

Trump, actuellement le principal candidat à l’investiture présidentielle du Parti républicain en 2024, a fait valoir qu’il avait suffisamment d’influence auprès des présidents Vladimir Poutine de Russie et Vladimir Zelensky d’Ukraine pour arrêter l’effusion de sang. Avec les bonnes incitations de la Maison Blanche, les deux dirigeants ne verraient aucun intérêt à poursuivre le conflit, a-t-il déclaré dimanche dans une interview à Fox News.

« Je connais très bien Zelensky, et je connais très bien Poutine, encore mieux », Trump a déclaré à l’animatrice de Fox, Maria Bartiromo. « Et j’avais une bonne relation, très bonne avec eux deux. Je dirais à Zelensky, pas plus, tu dois passer un marché. Je dirais à Poutine que si vous ne concluez pas d’accord, nous allons lui donner beaucoup. Nous allons leur donner plus qu’ils n’ont jamais eu s’il le faut. Je conclurai l’affaire en un jour – un jour.

Trump a fait valoir que son successeur, le président Joe Biden, était déjoué et déjoué par des dirigeants mondiaux tels que Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron. «Ces gens sont vifs, durs et généralement vicieux, ils sont vicieux et ils sont au sommet de leur art. Nous avons un homme qui n’a aucune idée de ce qui se passe. C’est la période la plus dangereuse de l’histoire de notre pays.

L’ancien président a réitéré son affirmation selon laquelle le conflit russo-ukrainien n’aurait pas eu lieu s’il était resté au pouvoir.

Des négociations significatives entre Moscou et Kiev ont échoué au printemps 2022, les deux parties se blâmant mutuellement. Aucun progrès n’a été réalisé depuis, hormis des échanges semi-réguliers de prisonniers.

Kiev a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il ne servait à rien de négocier avec Moscou tant qu’il refusait de céder la Crimée et quatre autres régions qui avaient voté pour rejoindre la Russie en 2014 et 2022, respectivement. Moscou a déclaré que de telles conditions étaient absolument inacceptables.