Le président américain Donald Trump a décerné la Légion du mérite aux dirigeants actuels et anciens d’Australie, d’Inde et du Japon, décorant les têtes de l’alliance «Quad» dirigée par les États-Unis créée pour contrer Pékin en Asie-Pacifique.

Le prestigieux honneur militaire a été remis lundi au Premier ministre indien Narendra Modi, au premier ministre australien Scott Morrison et à l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, a annoncé le chef du Conseil de sécurité nationale, Robert O’Brien, dans une série de tweets.

Félicitant Abe – qui a démissionné de son poste plus tôt cette année pour des problèmes de santé – pour son «Vision pour une indo-pacifique libre et ouverte», Modi pour «Leadership dans le renforcement du partenariat stratégique américano-indien» et Morrison pour «Promouvoir la sécurité collective», O’Brien a déclaré que les récompenses avaient chacune été acceptées par des envoyés des trois pays et seraient bientôt transmises aux hommes d’État.

Aussi sur rt.com Des navires de guerre d’Australie, du Japon et des États-Unis se dirigent vers l’océan Indien pour des exercices « Quad » au milieu des tensions croissantes en Chine

Avec les États-Unis, les quatre pays forment le Dialogue quadrilatéral sur la sécurité, également connu sous le nom de «OTAN asiatique» ou simplement le «Quad». Bien que l’alliance informelle ait été en grande partie dormante tout au long des années 2010 au milieu des différends entre Canberra et New Delhi, l’administration Trump a supervisé une résurgence du bloc, encourageant une coopération renouvelée et des exercices militaires dans la région Asie-Pacifique avec les yeux sur la Chine. L’alliance s’est réunie le mois dernier pour trois jours d’exercices navals au large des côtes de l’Inde, exhibant un arsenal de destroyers, frégates et autres navires de guerre.

Lors d’une réunion du Quad à Tokyo en octobre, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a vanté l’alliance comme un moyen de «Contrer le défi que le Parti communiste chinois nous présente à tous», dénonçant le gouvernement pour «Exploitation, corruption et coercition». Pékin, pour sa part, a condamné à plusieurs reprises les exercices militaires dirigés par les États-Unis et les cascades de liberté de navigation, critiquant la projection de la puissance américaine dans la région comme une provocation délibérée tout en exhortant Washington et ses alliés à abandonner leur «Mentalité de la guerre froide.»

Aussi sur rt.com Quadruple problème pour la Chine? Pourquoi les espoirs de Washington de créer un bloc anti-Pékin à l’OTAN dans la région sont une chimère

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!