Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a affirmé que «les renseignements irakiens» suggèrent que les États-Unis complotent pour «fabriquer» une raison de faire la guerre à l’Iran. Soulignant que Téhéran «ne cherche pas la guerre», il a averti qu’une telle arnaque serait réprimée avec force.

Accuser le président américain Donald Trump et son cabinet de «wast[ing] milliards« Pour entourer l’Iran de moyens militaires aériens et navals alors que les Américains souffrent de Covid-19, Zarif a révélé dans un tweet jeudi que les services de renseignement irakiens avaient informé Téhéran des États-Unis »complot pour FABRIQUER le prétexte de la guerre. »

Au lieu de combattre Covid aux États-Unis, @realDonaldTrump & les cohortes gaspillent des milliards pour faire voler des B52 et envoyer des armadas dans NOTRE région Les renseignements irakiens indiquent un complot pour fabriquer un prétexte à la guerre. L’Iran ne cherche pas la guerre mais défendra OUVERTURE ET DIRECTEMENT son peuple, sa sécurité et ses intérêts vitaux. – Javad Zarif (@JZarif) 31 décembre 2020

« L’Iran ne cherche pas la guerre mais défendra OUVERTURE ET DIRECTEMENT son peuple, sa sécurité et ses intérêts vitaux», A poursuivi le diplomate.

Les tensions entre les deux pays sont exceptionnellement élevées en raison de l’approche anniversaire de l’assassinat américain du général iranien Qassem Soleimani, le chef de la Force Qods tué lors d’une frappe aérienne à Bagdad le 3 janvier.

Alors que l’Iran a riposté à l’époque en frappant deux bases américaines en Irak, causant des lésions cérébrales à un nombre incertain de soldats stationnés là-bas, l’ayatollah Ali Khamenei a renouvelé ses appels à «vengeance« Plus tôt ce mois-ci, ajoutant que les Iraniens ne devraient pas »oublier les inimitiés»Avec le gouvernement américain, quel que soit le président.

Les États-Unis ont envoyé deux bombardiers B-52 dans le golfe Persique plus tôt cette semaine dans une démonstration de force, provoquant l’indignation de Téhéran. Un conseiller militaire de l’Ayatollah a rappelé à Washington que «toutes leurs bases militaires sont couvertes par nos missiles»Et a exhorté Trump à ne pas«transformer la nouvelle année en deuil pour les Américains. » Un autre officier militaire a averti que les États-Unis rencontreraient un « réponse écrasante et ardente»Si les avions ont violé l’espace aérien du pays.

Les États-Unis ont tenté d’épingler de nombreuses attaques sous faux drapeau sur l’Iran sous l’administration Trump, des trous mystérieux apparaissant dans les pétroliers saoudiens et japonais au flot sans fin de roquettes atterrissant dans la zone verte de Bagdad, qui ont un talent étrange pour s’y reposer. espaces inhabités. Les bailleurs de fonds de Trump pour les élections de 2020 et 2016 ont été dominés par des faucons iraniens enragés, et « l’échec » du président à déclencher une guerre avec son épouvantail préféré pèse sans aucun doute sur la Maison Blanche.

Alors que Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire du JCPOA en 2018, non seulement en réimposant des sanctions, mais en en adoptant en fait de nouvelles, les efforts de Washington pour plier les autres signataires à sa volonté ont eu des résultats mitigés. Insistant pour que l’Iran respecte les termes d’un accord dont les États-Unis ne faisaient plus partie, la Maison Blanche n’a pas obtenu beaucoup de preneurs.

