Trump prépare sa défense contre d’éventuelles accusations d’élections lors d’un rassemblement en Pennsylvanie

L’ancien président Donald Trump a présenté sa défense potentielle pour les accusations potentielles auxquelles il fait face pour avoir promu des mensonges sur l’élection lors d’un rassemblement à Erie, en Pennsylvanie.

L’ancien président, déjà deux fois destitué et deux fois inculpé, risque désormais d’être inculpé d’un troisième acte d’accusation pour avoir répandu des mensonges sur l’élection présidentielle de 2020.

Mais s’adressant à la foule en Pennsylvanie, un État où il a perdu 43 procès alors qu’il tentait de contester les résultats de l’élection présidentielle de 2020, M. Trump a repoussé les accusations potentielles.

« Pourquoi les procureurs marxistes corrompus n’ont-ils pas porté ces accusations radicales et injustifiées contre moi il y a deux ans et demi », a demandé M. Trump à la foule. «Ils avaient deux ans et demi. Deux ans et demi. Personne ne savait même qu’ils le regardaient. Je ne pense pas qu’ils l’étaient.

M. Trump a déclaré sans aucune preuve que le bureau de l’avocat spécial Jack Smith avait attendu aussi longtemps pour l’inculper au milieu de sa campagne présidentielle de 2024.

« Parce que c’est de l’ingérence électorale », a-t-il dit. « Ce sont des gens véreux. »

M. Trump a répété ses mensonges persistants selon lesquels l’élection présidentielle de 2020 avait été volée et s’est demandé pourquoi la presse n’avait pas appelé la Pennsylvanie pour lui lors de l’élection présidentielle de 2016 ou 2020.

« Ils ont juste refusé de l’appeler parce qu’à mon avis, ils essayaient de tricher et ils n’ont pas tout à fait réussi », a-t-il déclaré à la foule.

Jusqu’à présent, M. Trump a été inculpé par le procureur de district du bureau du comté de New York pour des accusations liées au paiement silencieux de l’actrice de films pour adultes Stormy Daniels et par le bureau de M. Smith pour son traitement de documents liés à la sécurité nationale. M. Trump a plaidé non coupable de toutes les accusations.

M. Trump a également dénoncé Fani Willis, le procureur de district du comté de Fulton, en Géorgie, qui enquête sur les tentatives de M. Trump d’annuler les résultats des élections dans l’État.

« Donc, ils ont un procureur là-bas qui ne fait rien contre le crime », a-t-il déclaré. « Tout ce qu’elle fait, c’est se concentrer sur » allons chercher Trump « . Nous devons l’attraper.

L’ancien président a déclaré qu’il était traité injustement et a déclaré que les démocrates avaient fait des déclarations beaucoup plus incendiaires que par le passé.

« Ils veulent me faire taire parce que je ne les laisserai jamais vous faire taire », a-t-il déclaré. « Voilà toute l’histoire. »

Malgré de multiples accusations, M. Trump continue de diriger tous les sondages pour la primaire républicaine à la fois au niveau national et dans les premiers États primaires, notamment l’Iowa, le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud.

De même, il a célébré la façon dont il détenait une avance décisive contre son concurrent le plus proche, le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

« Beaucoup de gens disent que le simple fait de dire que c’est abandonner la course », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si c’est vrai, mais je ne serais pas surpris. Il devrait. Parce que je pense qu’il s’est absolument suicidé pour [2028].”

De même, il s’est moqué de la façon dont son ancien vice-président Mike Pence a voté à un chiffre et l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson s’est à peine inscrit dans les sondages.

En outre, il a également critiqué le président Joe Biden, utilisant une épithète vulgaire pour lui.

« Nous avons quelqu’un qui n’est pas au sommet de son art », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais été au sommet d’un match. N’a jamais ete. Nous avons un gars qui est un fils stupide d’ab *** h.