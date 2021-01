Le président Donald Trump a fait pression sur le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, pour qu’il « trouve » suffisamment de voix pour annuler sa défaite face au président élu Joe Biden en Géorgie, selon un appel téléphonique enregistré d’une heure obtenu par le Washington Post.

La révélation de la bombe intervient après que Trump a publiquement dénigré les responsables électoraux en Géorgie, imputant sans fondement sa perte dans l’État à une fraude électorale généralisée.

« Il n’y a aucun moyen que j’ai perdu la Géorgie », a insisté Trump lors de l’appel de samedi, dont des extraits audio ont été publiés par le Post dimanche. « Il n’y a aucun moyen. Nous avons remporté des centaines de milliers de votes. »

Les deux ont échangé des tweets sur la conversation dimanche matin avec Trump, affirmant que Raffensperger était « peu disposé ou incapable » de répondre aux questions sur diverses allégations non fondées de fraude électorale généralisée. « Il n’a aucune idée! » Trump a écrit.

« Respectueusement, Président Trump: Ce que vous dites n’est pas vrai. La vérité sortira », a répondu Raffensperger.

À plusieurs moments de l’appel, le président a insulté, complimenté et supplié Raffesperger de coopérer avec lui pour modifier les résultats des élections.

Trump a diversement appelé Raffensperger un « enfant », un « schmuck » et « malhonnête ou incompétent » pour ne pas soutenir les allégations de fraude électorale généralisée à Atlanta, la plus grande ville de l’État.

«Le peuple géorgien est en colère, le peuple du pays est en colère», a déclaré Trump. « Et il n’y a rien de mal à dire, tu sais, euh, que tu as recalculé. »

«Eh bien, Monsieur le Président, le défi que vous avez est que les données dont vous disposez sont fausses», a répondu Raffensperger.

À un autre moment de l’appel, Trump a demandé à Raffensperger de «trouver» suffisamment de votes pour modifier le résultat de l’élection mot pour mot.

« Alors regardez. Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux simplement trouver 11 780 votes, soit un de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État », a demandé le président.

Parmi les autres participants à l’appel figuraient le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, et l’éminente avocate conservatrice Cleta Mitchell, a rapporté le Post.

Les enregistrements audio viennent alors que de nombreux républicains élus font écho aux affirmations infondées du président concernant un complot électoral de masse lors de l’élection.

Ses théories du complot ont été reprises par une grande partie de la base du GOP ainsi que par les républicains David Perdue et Kelly Loeffler, qui affrontent les démocrates lors du second tour du Sénat de Géorgie mardi.

Plus de 140 membres républicains de la Chambre des représentants contesteront mercredi le décompte officiel du vote du Collège électoral par le Congrès. Une douzaine de sénateurs républicains siégeant et entrants, dont Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri, contesteront également le décompte, assurant que l’effort à long terme sera débattu à la Chambre haute.