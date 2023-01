Trump poursuivi pour la mort injustifiée d’un officier de police du Capitole des États-Unis

La succession d’un officier de police du Capitole américain décédé un jour après les émeutes du 6 janvier 2021 a poursuivi jeudi l’ancien président Donald Trump pour mort injustifiée, affirmant qu’il avait incité ses partisans à commettre des violences ce jour-là.

Le procès a été déposé devant le tribunal de district américain de Washington contre Trump au nom de la succession de l’officier Brian Sicknick, décédé à 42 ans d’une série d’accidents vasculaires cérébraux le 7 janvier.

Trump “a intentionnellement agité la foule et dirigé et encouragé une foule à attaquer le Capitole américain et à attaquer ceux qui s’y opposaient”, affirme la succession de Sicknick dans les documents judiciaires.

“La violence qui a suivi et les blessures causées par la violence, y compris les blessures subies par l’officier Sicknick et sa mort éventuelle, étaient des conséquences raisonnables et prévisibles”, allègue le procès.

Un médecin légiste a déclaré que Sicknick n’avait subi aucune blessure lors de l’attaque contre le Capitole américain, où les législateurs certifiaient les résultats de l’élection présidentielle, jugeant que la mort de Sicknick était due à des causes naturelles, mais a déclaré que les événements violents du 6 janvier étaient probables ” a joué un rôle dans son état.”

Une porte-parole de Trump n’a pas pu être jointe pour commenter jeudi soir.

En plus de la mort injustifiée, le procès accuse Trump d’avoir violé les droits civils, d’agression et de négligence de Sicknick. La succession réclame 10 millions de dollars américains en dommages-intérêts. Deux manifestants du 6 janvier ont également été nommés dans la plainte.

Un panel de la Chambre des représentants américaine dirigé par les démocrates enquêtant sur les événements du 6 janvier a demandé aux procureurs fédéraux en décembre d’accuser Trump d’obstruction et d’insurrection.

La demande du comité au ministère américain de la Justice a marqué la première fois que le Congrès renvoyait un ancien président à des poursuites pénales.