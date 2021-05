Trump poursuivi par l’organisation des droits civiques pour avoir qualifié Covid-19 de «  virus chinois  » – RT USA News

L’ancien président Donald Trump est poursuivi par une organisation de défense des droits civiques pour avoir qualifié à plusieurs reprises Covid-19 de «virus chinois». Le procès prétend que ses propos ont causé un préjudice à la communauté américano-asiatique.

La Coalition sino-américaine pour les droits civils sollicite 22,9 millions de dollars de Trump – un dollar pour chaque Américain d’origine asiatique et insulaire du Pacifique aux États-Unis. Il fait valoir que Trump «Conduite extrême et scandaleuse» causé les Américains d’origine chinoise «Souffrir de détresse émotionnelle.»

En notant que «Les mots ont des conséquences», surtout «De ceux qui occupent des postes puissants et influents», le procès allègue que l’ex-président « Répété intentionnellement ces propos diffamatoires pour servir ses propres intérêts personnels et politiques, avec un niveau étonnant de malveillance et de négligence. »





Aussi sur rt.com

Deux femmes ont été attaquées AVEC UN MARTEAU à Times Square, marquant le dernier assaut de New York contre des personnes d’origine asiatique







Le procès allègue également que Trump a «Ignoré de manière irresponsable les preuves de plus en plus nombreuses que les insultes raciales et les attaques contre la communauté sino-américaine ont augmenté depuis le déclenchement de la pandémie», et associe la montée des attaques à son « Phrases incendiaires. »

L’ancien président «A négligé son devoir officiel de représenter tous les Américains», il est dit.

Au cours de sa présidence, Donald Trump a qualifié à plusieurs reprises Covid-19 de « Virus chinois, » les «Virus chinois», les « Grippe chinoise, » et «Grippe Kung», parmi d’autres surnoms, faisant référence à l’origine du virus.

Cependant, dans une déclaration à la plate-forme d’information Hill, le conseiller de Trump, Jason Miller, a appelé le procès « Insensé et idiot » et « Une blague complète, » et a affirmé que le costume serait rapidement « Rejeté » dans une cour de justice.

De nombreuses attaques violentes contre des Américains d’origine asiatique – et ceux qui ont été confondus avec des Américains d’origine asiatique – ont été documentées ces derniers mois.

Le président Joe Biden a répondu à la montée des agressions en formant un groupe de travail sur l’équité en santé Covid-19 pour «Lutter contre la violence anti-asiatique» et «Faire progresser la sécurité, l’inclusion et l’appartenance» pour la communauté américaine d’origine asiatique.

Jeudi, Biden a également signé la loi Covid-19 sur les crimes de haine, qui se concentre uniquement sur les crimes de haine liés à la pandémie.





Aussi sur rt.com

Un homme asiatique de 61 ans sans défense a frappé à plusieurs reprises la tête lors de la dernière attaque de New York filmée







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!