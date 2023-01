Trump poursuit un journaliste légendaire pour un livre audio — RT World News

L’ancien président américain a accusé Bob Woodward de “manipulation systématique”

L’ancien président américain Donald Trump a intenté lundi une action en justice de près de 50 millions de dollars contre le journaliste et auteur Bob Woodward, l’accusant d’avoir inclus sans autorisation des interviews enregistrées dans un livre audio récent. Dans la plainte, Trump accuse Woodward de « usurpation, manipulation et exploitation systématiques » des enregistrements, qui, selon lui, étaient “protégé” en vertu des lois sur le droit d’auteur et les licences.

La maison d’édition Simon & Schuster et sa société mère, Paramount, sont répertoriées comme co-accusés.

Woodward a enregistré une série d’entretiens téléphoniques avec Trump pendant son mandat. Les conversations ont formé la base du livre «Rage», sorti en septembre 2020.

Le journaliste a ensuite réutilisé les enregistrements pour le livre audio intitulé “The Trump Tapes: Bob Woodward’s Twenty Interviews with President Donald Trump”, sorti en octobre dernier. Il contient plus de huit heures d’entretiens bruts que Woodward a menés avec Trump entre 2016 et 2020, ainsi que les commentaires de l’auteur.

Trump allègue qu’il avait consenti à être interviewé pour le livre, mais pas pour le livre audio suivant. “Face à la réalité que Rage était un échec complet et total, Woodward a décidé d’exploiter, d’usurper et de capitaliser sur la voix du président Trump”, le procès prétend.















Le 45e président affirme en outre que Woodward et son éditeur ont pris “des libertés étendues et inacceptables” lors du montage des interviews et “sélectivement omis” parties des réponses de Trump.

Dans une déclaration conjointe aux médias, Woodward et Simon & Schuster ont rejeté les allégations. “Toutes ces interviews ont été enregistrées et enregistrées avec la connaissance et l’accord du président Trump”, disait le communiqué. “De plus, il est dans l’intérêt public d’avoir ce dossier historique dans les propres mots de Trump. Nous sommes convaincus que les faits et la loi sont en notre faveur.

Le livre audio a été publié dans le contexte de l’enquête du US House Select Committee sur le rôle de Trump dans la prise d’assaut du bâtiment du Capitole le 6 janvier 2021.

En novembre, Trump a annoncé qu’il briguerait un autre mandat présidentiel lors des élections de 2024. Il a tenu son premier événement officiel de campagne samedi.

Woodward a pris de l’importance pour la première fois en 1972, en tant que l’un des journalistes d’investigation qui a le premier dévoilé l’histoire de ce qui est devenu plus tard connu sous le nom de scandale du Watergate. La controverse a conduit à la démission du président Richard Nixon deux ans plus tard.

Woodward a remporté de nombreux prix et est l’auteur ou le co-auteur de plusieurs best-sellers politiques, notamment des livres sur les présidents américains contemporains.