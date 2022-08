Trump poursuit pour bloquer l’examen par le FBI des documents de Mar-a-Lago

Pendant ce temps, le ministère de la Justice a reçu l’ordre d’expliquer les motifs de sa descente dans la propriété de l’ex-président

L’ancien président américain Donald Trump a déposé lundi une plainte visant à empêcher le FBI d’examiner les documents que ses agents ont saisis lors d’un raid sur sa résidence de Mar-a-Lago jusqu’à ce qu’un surveillant tiers puisse être nommé. Trump a décrit le raid comme « illégal et inconstitutionnel ».

Le procès vise à la nomination d’un «maître spécial» pour examiner le matériel saisi par le FBI et déterminer s’il est protégé par le privilège présidentiel ou avocat-client avant que l’agence ne puisse commencer à l’examiner. L’équipe juridique de Trump a également demandé au ministère de la Justice de fournir un inventaire détaillé des matériaux saisis et de restituer tout ce qui ne relevait pas du mandat de perquisition.

Le domaine de Trump à Palm Beach a été perquisitionné par des dizaines d’agents du FBI au début du mois, dans le cadre d’une opération qui aurait pour but de récupérer des documents classifiés pris par Trump à la Maison Blanche en 2021.

“À ce jour, le gouvernement n’a pas réussi à légitimer sa décision historique de faire une descente au domicile d’un président qui avait été pleinement coopératif”, a-t-il ajouté. le dossier lu. Décrivant le raid comme “étonnamment agressif” le document indique que Trump est “le favori incontesté de la primaire présidentielle républicaine de 2024”, faisant écho à l’insistance de l’ancien président sur le fait que le raid était politiquement motivé.

Lire la suite La plupart des Américains voient le FBI comme la «Gestapo de Biden» – sondage

Le procureur général Merrick Garland a publié le mandat de perquisition utilisé par le FBI pour entrer dans la maison de Trump, mais le ministère de la Justice s’est battu pour garder l’affidavit – utilisé pour établir la cause probable et obtenir le mandat – sous scellés. Le juge de Floride qui a approuvé le mandat a donné au ministère de la Justice jusqu’à jeudi pour publier une version expurgée.

Bien que l’on ne sache toujours pas ce qui a été réellement récupéré lors de la recherche, le New York Times a rapporté lundi qu’un total de 300 documents avec des marques classifiées ont été récupérés à Mar-a-Lago : 150 remis par Trump en janvier, et 150 autres soit offert par Trump en juin ou saisi lors du raid de ce mois-ci.

L’article du Times a été en partie attribué à Maggie Haberman, une journaliste qui affirme depuis 2021 que Trump a illégalement mal géré des documents sensibles après avoir quitté Washington. Haberman a déjà été décrit par la campagne d’Hillary Clinton comme un “journaliste sympathique” qui avait été embauché pour “histoires de départ” bénéfique pour les démocrates.

Trump considère le raid et les rapports de Haberman sur ses crimes présumés comme une opération dirigée par les démocrates pour l’empêcher de se présenter à nouveau aux élections en 2024.

“Ce cambriolage, perquisition et saisie de Mar-a-Lago était illégal et inconstitutionnel, et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour récupérer les documents, que nous leur aurions donnés sans la nécessité du raid ignoble de ma maison “, a-t-il déclaré lundi dans un communiqué.