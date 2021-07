Trump POURSUIT les « géants de la technologie » Facebook, Google et Twitter — RT USA News

L’ancien président Donald Trump a porté sa critique des médias sociaux à un nouveau niveau, en déposant des recours collectifs contre Facebook, Twitter et Google, et contre leurs PDG.

Les poursuites de Trump ont été signalées pour la première fois par Axios, citant des sources – et l’ancien président a ensuite officiellement annoncé ses intentions lors d’une conférence de presse mercredi, au cours de laquelle il a déclaré que ses actions étaient menées au nom des victimes de l’annulation de la culture.

S’exprimant depuis Bedminster, New Jersey, Trump a qualifié ses poursuites de « très belle évolution pour notre liberté et notre liberté d’expression. » Il a déclaré que le procès, dans lequel il est le demandeur principal, vise les « Les géants de la grande technologie » pour leur « la censure » de conservateurs comme lui.

Trump a été banni de nombreuses plateformes de médias sociaux, dont Facebook et Twitter, à la suite de l’émeute du Capitole le 6 janvier, de nombreux critiques accusant l’ancien président de rhétorique incendiaire et d’incitation à la violence dans ses messages. Facebook a récemment annoncé que la suspension de Trump durerait encore au moins deux ans.





Le groupe conservateur à but non lucratif America First Policy Institute est à l’origine du procès de Trump. L’organisation est l’une des nombreuses personnes de droite qui ont accusé les sociétés de médias sociaux de parti pris politique. Le procès, déposé dans le district sud de la Floride, comprend également plusieurs autres plaignants qui prétendent avoir été illégalement bannis des plateformes de médias sociaux. Certains ont rejoint Trump lors de sa conférence de presse de mercredi.

Le procès demande une « arrêt immédiat » à la censure des entreprises de médias sociaux, exigeant « la fin de l’interdiction de l’ombre, un arrêt du silence et un arrêt de la liste noire. »

Trump a fustigé la censure comme « illégal et antiaméricain ». Il a spécifiquement ciblé les sociétés de médias sociaux telles que les publications de police Facebook et YouTube qui, selon elles, ont propagé de la désinformation pendant la pandémie, y compris des théories selon lesquelles Covid-19 était une création humaine – une théorie qui n’est désormais pas aussi rapidement rejetée. Des entreprises comme Google, a déclaré Trump, ont été « suppléer » par le gouvernement américain d’agir en tant que « bras de censure de facto ».

L’ancien président Trump annonce un recours collectif contre les grands géants de la technologie, dont Facebook, Google et Twitter : « Nous exigeons la fin de l’interdiction de l’ombre, l’arrêt du silence et l’arrêt de la liste noire, du bannissement et de l’annulation que vous savez tellement bien. » pic.twitter.com/BXPKcACOj2 – CSPAN (@cspan) 7 juillet 2021

En plus de demander la restitution des comptes de médias sociaux interdits, y compris le sien, le procès de Trump vise également « dommages-intérêts punitifs. » L’ancien président a qualifié ce procès de « changeur de jeu pour le pays ».

L’avenir de Trump sur les réseaux sociaux continue d’être remis en question à la fois pour ses détracteurs et ses partisans. Il continue de publier des déclarations publiques, dont certaines ont un ton similaire à celui de ses tweets précédents, et il a même utilisé un site de blog aujourd’hui disparu pendant une courte période. Des rumeurs ont récemment circulé selon lesquelles Trump pourrait bientôt annoncer son implication dans GETTR, un site de plate-forme de médias sociaux dirigé par l’ancien porte-parole Jason Miller qui a été lancé la semaine dernière.

