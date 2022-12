Trump poursuit le conseil du prix Pulitzer – Fox News

L’ex-président aurait affirmé que le prix de 2018 était allé à des médias qui ont menti aux Américains dans leur couverture du “Russiagate”

Le conseil du prix Pulitzer a décerné un prestigieux prix de journalisme américain aux médias qui ont trompé les Américains, aurait allégué Donald Trump dans un procès en diffamation contre l’organe de jugement. Fox News a affirmé que les plaintes légales de l’ancien président américain se concentraient sur la couverture par le New York Times et le Washington Post de la supposée “collusion” entre Trump et la Russie lors de la campagne électorale présidentielle de 2016.

Dans un rapport publié mardi, Fox News a déclaré avoir eu accès au procès intenté par l’équipe de Trump dans le comté d’Okeechobee, en Floride, le même jour. Selon l’article, le document décrit la décision du conseil d’administration de 2018 d’attribuer le Times et le Post comme ayant été basée sur un “connexion manifestement fausse.”

La propagation du «Canular de collusion avec la Russie» les récits dans les médias américains ont conduit à un «énorme malentendu« parmi un »large bande d’Américains,», auraient soutenu les plaignants.

Le Pulitzer Prize Board, à son tour, a récompensé les deux points de vente pour «mentir au public américain,», affirme le procès, cité par Fox News.

L’équipe de Trump aurait souligné que l’avocat spécial Robert Mueller n’avait pas réussi à trouver des preuves de collusion, tandis que le rapport d’un inspecteur général du DOJ avait suggéré des malversations de la part des enquêteurs fédéraux enquêtant sur le Russiagate.

Tout cela, selon la plainte citée par Fox News, a prouvé que toute l’histoire était fausse.

Néanmoins, le Pulitzer Prize Board a maintenu sa décision précédente, publiant une déclaration plus tôt cette année dans laquelle il insistait sur le fait que des examens indépendants de la couverture du Times et du Post avaient révélé que tous les faits présentés par les médias étaient vrais malgré les révélations ultérieures.

L’ancien président aurait décrit cette déclaration comme ayant été publiée «avec une réelle méchanceté et l’intention de nuire au président Trump et à sa réputation.”

Fox News a rapporté que Trump demande des dommages-intérêts au conseil d’administration “d’un montant à prouver au procès.”