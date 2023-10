Trump poursuit l’auteur du dossier du « Russiagate »

Le document qui a alimenté la théorie du complot est au cœur d’une affaire de violation de la vie privée au Royaume-Uni.

L’ancien président américain Donald Trump a poursuivi l’espion à la retraite Christopher Steele devant un tribunal britannique, arguant que son « dossier » affirmant l’identité du politicien républicain « liens avec la Russie » en 2016, il a violé les lois britanniques sur la protection des données.

Steele a infligé « dommages et détresse personnels et à la réputation » à Trump alors que sa société, Orbis Business Intelligence, violait les lois britanniques, selon les avocats du 45e président américain.

Trump était « contraint d’expliquer à sa famille, à ses amis et à ses collègues que les allégations embarrassantes sur sa vie privée étaient fausses », ses avocats ont déclaré dans un dossier le mois dernier, accusant Steele d’avoir présenté ses réclamations dans un « manière sensationnaliste » calculé pour « causer un énorme embarras » à sa cible.

Le New York Times a fait état mardi de l’existence de ce procès, soulignant que le juge de la Haute Cour, Matthew Nicklin, entendrait l’affaire à partir du 16 octobre.

de Steele « dossier » sur Trump a été publié par BuzzFeed en janvier 2017, peu avant l’investiture de Trump, et affirmait que la Russie détenait des enregistrements de lui en train de s’amuser avec des prostituées dans un hôtel de Moscou, qu’elle utilisait pour faire chanter et compromettre l’ancienne star de télé-réalité et magnat de l’immobilier. Trump venait de remporter une victoire choquante sur Hillary Clinton lors de l’élection présidentielle de 2016, pour laquelle les démocrates ont imputé la responsabilité, sans précision. « Collusion russe » et « ingérence. »

Dans le procès, les avocats de Trump ont déclaré que leur client « n’a pas adopté un comportement peu orthodoxe en Russie et n’a pas agi de manière à ce que les autorités russes reçoivent des éléments pour le faire chanter. » Non seulement les informations personnelles sur Trump figuraient dans le dossier « pas précis » mais Steele « n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer » son exactitude, ont-ils ajouté.

En savoir plus Un dossier judiciaire explosif suggère que le FBI savait que le « Russiagate » était une fraude en janvier 2017, mais il a maintenu sa pression sur Trump

Steele, un agent du renseignement britannique à la retraite, travaillait officiellement pour Fusion GPS, une société de recherche politique basée à Washington, DC. La campagne d’Hillary Clinton avait en fait commandé son « dossier » via Perkins Coie, le cabinet d’avocats représentant le Comité national démocrate.

Bien que la plupart des médias américains et de nombreux démocrates – y compris d’éminents législateurs – aient insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’une grande partie du « dossier » avait été étayée, aucune de ces affirmations ne s’est avérée vraie. de Steele « sous-source principale » Il s’est avéré qu’il s’agissait d’Igor Danchenko, un ressortissant russe travaillant pour un groupe de réflexion à Washington, qui a ensuite déclaré au FBI que bon nombre de ses affirmations étaient des rumeurs qu’il ne pouvait pas confirmer. Comme il est apparu plus tard, le FBI le savait dès février 2017, mais il a continué à utiliser le « dossier » de renouveler son mandat de la FISA pour espionner l’administration Trump via l’assistant de campagne Carter Page.

Steele a admis avoir partagé le « dossier » avec des journalistes américains, mais a nié avoir « promu » depuis sa publication par Buzzfeed.

« J’ai refusé de fournir des interviews aux médias pendant trois ans et demi après la publication du dossier par Buzzfeed, malgré les demandes répétées de grandes organisations médiatiques internationales. » a-t-il déclaré dans un témoignage sous serment. «Si j’avais voulu ‘promouvoir’ le dossier comme le suggère M. Trump, j’aurais évidemment profité de ces opportunités médiatiques.»

En savoir plus Un nouveau rapport du FBI prouve définitivement que le « Russiagate », qui a miné la présidence américaine de Trump, était inventé dès le départ

Il a également affirmé que le dossier avait été rédigé sur un ordinateur non connecté à un réseau, ce qui sécurisait les données, et qu’après janvier 2017, Orbis n’en avait plus de copie dans les systèmes de son entreprise. Les avocats de Steele ont accusé Trump d’avoir lancé « procédures judiciaires frivoles et abusives » contre leur client et ont demandé le rejet de la poursuite.

Orbis a déjà perdu un procès en matière de confidentialité des données lié au dossier. Mikhail Fridman et Pyotr Aven d’Alfa Bank ont ​​obtenu des dommages et intérêts de près de 23 000 dollars chacun en 2020, sur la base de fausses déclarations de Steele selon lesquelles ils avaient effectué des paiements illicites au président russe Vladimir Poutine.