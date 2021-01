Le président Donald Trump aurait intenté des poursuites contre le secrétaire d’État géorgien après qu’un appel a été divulgué aux médias dans lequel il a apparemment exigé que les responsables «trouvent» des votes en sa faveur pour renverser l’État.

«Le président @realDonaldTrump a intenté deux poursuites – fédérales et étatiques – contre @GaSecofState. La conférence téléphonique @GaSecofState secrètement enregistrée était une «discussion de règlement confidentielle» de ce litige, qui est toujours en cours ». David Shafer, président du Parti républicain de Géorgie, a tweeté dimanche, peu de temps après que le Washington Post, le New York Times, CNN et d’autres médias aient publié un enregistrement de l’appel de grande envergure de Trump avec le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger et une foule d’autres responsables, ainsi que ses avocats de campagne.

Président @realDonaldTrump a intenté deux poursuites – fédérales et étatiques – contre @GaSecofState. La conférence téléphonique @GaSecofState secrètement enregistrée était une «discussion de règlement confidentielle» de ce litige, qui est toujours en cours. – David Shafer (@DavidShafer) 3 janvier 2021

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, l’avocat conservateur Cleta Mitchell et l’avocat basé en Géorgie Kurt Hilbert étaient du côté de Trump, tandis que Raffensperger a été rejoint par l’avocat de son bureau Ryan Germany et le secrétaire d’État adjoint Jordan Fuchs.

L’enregistrement donné aux médias par @GaSecofState commence immédiatement après que Mark Meadows déclare que l’appel a pour but de discuter du règlement d’un litige en cours. https://t.co/gnZk9MH5DZ – David Shafer (@DavidShafer) 4 janvier 2021

Shafer a tweeté que l’enregistrement prétendument complet de l’appel, publié par le Washington Post, était en vigueur. « Fortement édité » et n’a pas inclus la partie où Meadows aurait déclaré qu’il était «Aux fins de discuter du règlement sur un litige en cours.»

Le Washington Post, cependant, a nié avoir en quelque sorte falsifié l’enregistrement, insistant sur le fait qu’il avait publié « L’intégralité de l’appel, du début à la fin. »

«Il n’est pas fait mention d’une réunion de règlement confidentielle. Aucun, » La journaliste politique de WaPo, Amy Gardner, a tweeté.

C’est faux. Nous avons publié l’intégralité de l’appel, du début à la fin. Il n’est pas question qu’il s’agisse d’une réunion de règlement confidentielle. Aucun. https://t.co/1Q9btWZmep – Amy Gardner (@AmyEGardner) 4 janvier 2021

L’appel a duré environ une heure et s’est concentré exclusivement sur la question de la fraude électorale, Trump accusant les responsables électoraux de Géorgie de ne pas en faire assez pour découvrir de multiples irrégularités présumées. Le président a évoqué à plusieurs reprises « Bulletins de vote déchiquetés » dans le comté de Fulton et ailleurs, et cités des rapports «De morts» sur les listes électorales. Il a également doublé ses affirmations de campagne selon lesquelles l’équipement de vote du Dominion était en quelque sorte impliqué dans le complot visant à faire pencher le vote en faveur de Biden, alléguant dans l’appel que la société était «Se déplacer rapidement pour se débarrasser de leurs machines.» L’Allemagne, cependant, a rejeté l’hypothèse, répondant « Non » lorsqu’on lui a demandé si c’était le cas.

Tout au long de la conversation, Trump a insisté sur le fait qu’il avait remporté l’État par une large marge, contrairement aux 11779 votes par lesquels il a officiellement perdu.

«Je suis juste curieux, pourquoi pas, pourquoi continuez-vous à vous battre contre cette chose? Cela n’a tout simplement pas de sens. Nous sommes bien au-dessus des 17 779, non? Trump a dit à Raffensperger, disant qu’il « juste » vouloir « Trouver 11 780 votes » – contre des dizaines de milliers d’autres qu’il pense avoir reçues en Géorgie.

Plus près de la fin de la discussion, Trump a semblé blâmer Raffensperger pour une perte potentielle lors du second tour du Sénat en Géorgie, affirmant que les gens ne se présenteraient pas aux urnes à cause de ce qu’il « Fait au président. » Trump a ensuite suggéré que Raffensperger prenne en compte ses griefs et modifie le «Résultats électoraux erronés.»

«Eh bien, en vertu de la loi, vous n’êtes pas autorisé à donner des résultats électoraux erronés, d’accord? Vous n’êtes pas autorisé à faire ça. Et c’est ce que tu [have] terminé. C’est un résultat électoral erroné », Trump a dit, notant que Raffensperger serait « Vraiment respecté » si «Cette chose pourrait être réglée avant les élections.»

«Et je pense qu’il est vraiment important que vous vous rencontriez demain et que vous travailliez sur ces chiffres», il ajouta.

Depuis sa publication, l’appel a déclenché une vague d’accusations contre Trump, les critiques l’accusant d’avoir tordu le secrétaire d’État géorgien en annulant le vote. Certains ont suggéré que Trump, qui devrait quitter le bureau ovale dans moins de 20 jours, devrait faire face à une autre procédure de destitution pour son prétendu abus de pouvoir.

Oui, Trump devrait à nouveau être destitué. Mais les républicains devraient effectivement le supprimer cette fois. – Scott Dworkin (@funder) 4 janvier 2021

