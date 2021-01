Donald Trump a demandé à la Cour suprême des États-Unis de déclarer nul le résultat de l’élection présidentielle dans l’État du Wisconsin et d’ordonner à sa législature d’attribuer un nouveau groupe d’électeurs, a annoncé sa campagne.

Le procès, déposé par le président sortant en sa qualité de candidat aux élections, fait valoir que le résultat des élections dans le Wisconsin reste inconnu en raison de l’incertitude sur la validité de dizaines de milliers de bulletins de vote par correspondance, a déclaré la campagne de Trump. C’est la dernière des nombreuses mesures juridiques prises par Trump dans le Wisconsin et ailleurs pour contester la victoire de son rival Joe Biden le 3 novembre.

🚨NEW: Le président Trump dépose aujourd’hui une nouvelle affaire du Wisconsin à SCOTUS. Le procès demande de déclarer les élections du Wisconsin inconstitutionnelles et nulles en raison des multiples violations de la loi, et d’ordonner à la législature de l’État de nommer les électeurs conformément à l’article II, section 1.2. – Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) 31 décembre 2020

La semaine dernière, la Cour d’appel du septième circuit a décidé d’annuler une plainte déposée par Trump contre la commission électorale de l’État, affirmant que les 10 électeurs envoyés par le Wisconsin pour voter pour Joe Biden avaient été légalement assignés.

Un tribunal de district du Wisconsin qui avait précédemment examiné l’affaire a eu raison de se prononcer contre le président, en raison d’un «Retard dans la mise en cause de la loi du Wisconsin qui fournit le fondement de la violation constitutionnelle alléguée. Même mis à part le retard, les réclamations échouent en vertu de la clause électorale, » dit la décision.

Aussi sur rt.com Trump « ira à la poubelle de l’histoire »: l’Iran Rouhani envoie un dur message d’adieu au président américain sortant

L’équipe Trump estime que le licenciement était une erreur et insiste sur le fait que les modifications des règles sur le vote par correspondance, qui, selon elle, ont rendu l’ensemble du scrutin du Wisconsin inconstitutionnel, ont été rendues trop tard pour être contestées avant le vote.

«Dans le Wisconsin, les garde-fous contre la fraude ont été abaissés à plusieurs reprises par des bureaucrates non élus qui ont changé les règles à la veille des élections sans être autorisés à le faire,» la campagne a réclamé. «Nous demandons au [US Supreme] Cour pour trouver ces changements de dernière minute inconstitutionnels et conclure qu’ils rendent impossible de déterminer quel candidat a reçu les votes les plus valables. »

Une autre défaite judiciaire pour Trump est survenue devant la Cour suprême du Wisconsin, qui, le 14 décembre, a rejeté les allégations d’irrégularités par un vote de 4 à 3. Une pétition à la Cour suprême des États-Unis pour revoir la décision avec l’expérience a été déposée par la campagne Trump cette semaine. Le Congrès devrait certifier les votes du collège électoral le 6 janvier.

RUPTURE: Trump dépose à SCOTUS une contestation de la décision de la Cour suprême du Wisconsin autorisant plus de 50000 votes par correspondance. Le dépôt de Trump demande un examen accéléré avant le 6 janvier. @JustTheNews @RealAmVoice Voir les dépôts ici: https://t.co/ZajhENb0eO et ici: https://t.co/o84K1ul3ga pic.twitter.com/uSH9mu7VJL – Carrie Sheffield (@carriesheffield) 29 décembre 2020

Biden a remporté le Wisconsin par environ 20 600 voix, selon les résultats certifiés par l’État. L’équipe Trump affirme que jusqu’à 50000 votes absents ont été exprimés illégalement dans l’État. Biden a 306 votes électoraux contre 232 de Trump, donc même si la Cour suprême américaine prend le parti de Trump et invalide les résultats dans le Wisconsin, cela ne suffirait pas à lui seul à annuler la victoire de Biden.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!